Porto Rico s’impose (102-97) après une énorme bataille cet après-midi face à la République Dominicaine. Malgré une performance XXL de Karl-Anthony Towns (39 points, 10 rebonds), les Portoricains ont réussi à résister pour s’imposer dans le money-time grâce à Tremont Waters, qui a sorti le match de sa vie (37 points, 11 passes et 7 rebonds).

Les statistiques complètes de la rencontre

Alors que pas mal de mirettes étaient rivées sur le duel opposant les Slovènes aux Australiens, Porto Rico et la République Dominicaine nous ont proposé un sacré banger cet après-midi.

Le match a commencé très fort avec un shoot depuis la travée C rang 7 place 84 du Manila Araneta Coliseum de Monsieur Karl-Anthony Towns. Le gros chat était lancé pour pondre une mixtape.

KAT from all the way across ocean ☄️#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/B0psT5NI1R

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

Mais le début de match est totalement à l’avantage de Porto Rico. Très solides défensivement et appliqués dans leurs systèmes offensifs, les Portoricains commencent gentiment à prendre le contrôle de la rencontre. Mieux, ils comptent même jusqu’à 16 points d’avance dans le deuxième quart-temps grâce à un Tremont Waters incandescent (14 points à la mi-temps).

Le coach des Dominicains – sosie vocal non-officiel de Trevor Phillips dans GTA V – envoie une grosse gueulante pendant un temps-mort. Visiblement apeurée par ce soufflon, la République Dominicaine remet la marche en avant sous l’impulsion d’une grosse défense et d’un investissement physique totalement différent. Ça fait 45-45 à la pause, un petit miracle pour KAT et ses potes.

The drive 💯

The dunk 💥#FIBAWC x #WinForDominicana 🇩🇴 pic.twitter.com/PIRLXhfuY4

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

La deuxième mi-temps est un véritable duel entre Karl-Anthony Towns (39 points) et Tremont Waters (37 points). Les deux hommes se répondent à mesure que le match avance. Les Dominicains, plutôt adroits depuis le parking (11/28 sur la rencontre), prennent une petite longueur d’avance. On se dit alors que Porto Rico, après avoir mené de 16 points, va décrocher pour gentiment s’incliner. QUE DALLE. Les mecs font le dos rond, s’arrachent sur tous les ballons et donnent les clés du camion à Waters qui ne s’arrête pas de mettre dedans. En face, le gros chat se dit que cette foutue souris portoricaine est impossible à attraper.

Arrive alors le money-time. 95-95, il reste 40 secondes à jouer, le ballon est dans les mains dominicaines. On joue sans KAT qui a fixé deux joueurs, on trouve donc un espace libre, mais George Conditt (excellent aussi aujourd’hui avec 18 points) envoie un block de l’espace sur Victor Liz. En transition, John Holland envoie un shoot à 3-points assassin qui fait la diff.

JOHN HOLLAND HITS THE CLUTCH THREE 🗡️#FIBAWC x #WinForPuertoRico 🇵🇷 pic.twitter.com/fPFgcgI20U

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023

KAT a une dernière opportunité sur un step-back à 3-points mais ça ne tombera pas dedans. Quel match de bonhommes de la part de Porto Rico qui – après avoir mené, s’être fait rattraper et martyriser par Karl-Anthony Towns – a trouvé les ressources pour aller chercher une énorme win. Énorme tour de force.

Au bilan comptable, les compteurs sont remis à 0 dans cette poule I puisque tout le monde compte trois victoires et une défaite. Il y aura donc un 1/8ème de finale dimanche pour chacune des quatre équipes (Serbie, Italie, République Dominicaine et Porto Rico) :

Porto Rico – Italie

Serbie – République Dominicaine

Le suspense est TOTAL.