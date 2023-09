Coupe du Monde 2023 : la Lituanie valide sa qualification face à la Grèce (92-67)

Invaincue avant, invaincue après. La Lituanie s’est défaite de la Grèce par 25 pions d’écart pour décrocher son billet direction les quart de finale de la Coupe du Monde. Une récompense obtenue au terme d’une deuxième mi-temps façon rouleau compresseur, puisque les Lituaniens étaient… menés à la pause. La Grèce de Thanasis Antetokounmpo est éliminée.

On se demandait bien si les Lituaniens allaient accuser le coup et subir un bien mauvais revers. Au terme d’une première mi-temps hachée et difficile pour les compagnons de Jonas Valanciunas, la Grèce se positionnait en tête. Ce qui n’allait pas ? Un jeu trop lent, des prises de tir compliquées du fait d’une absente notable de mouvement sur le parquet. Et un adversaire qui sait en profiter – à son niveau – pour prendre les devants et ajouter une couche de difficulté mentale à celles déjà rencontrées sur le parquet. Les Grecs imposent par dessus le marché une sorte de faux rythme, qui pousse la Lituanie à déjouer. Tout marche à la perfection, et les compatriotes de Giannis Antetokounmpo basculent avec quatre points d’avance à la pause.

Ce qui poussera la Lituanie à se réveiller ? Sans doute une énorme douche froide imposée par Kazys Maksvytis, le coach. Une douche revigorante, puisque ses joueurs reviendront avec un tout autre visage du vestiaire. Le troisième quart-temps ? Il sera marqué par la reprise du contrôle du rythme par les hommes du Nord. Forcément, l’équipe qui maîtrise le tempo est celle qui maîtrise le match. Et qui le domine bien souvent. Paumés, les Grec subissent sans répondre. Et encaisseront un 25-15 puis un 28-9 dans les 3e et 4e quart-temps.

De quoi donner une belle pilule à la fin. Mais aussi de belles indications aux adversaires, qui savent qu’en bousculant physiquement et en mettant un rythme lent, la Lituanie vacille. Elle vacille, mais se qualifie tout de même pour les quart de finale avant même de rencontrer Team USA. Le luxe d’un match “test” face aux cadors mondiaux, le tout en pleine compétition. C’est ça que c’est bon. Pour les Grecs, la Coupe du Monde s’arrête… ce qui poussera sans doute la sélection à passer par le TQO pour se qualifier aux Jeux Olympiques. Un calcul pas spécialement terrible.

