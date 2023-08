Dans une ambiance incroyable et devant 38 115 spectateurs (record en Coupe du Monde) massés dans la Philippine Arena, la République Dominicaine s’est finalement imposée (87-81) face aux Philippines. Du côté des stars NBA, Jordan Clarkson a répondu présent en inscrivant 28 points mais Karl-Anthony Towns (26 points) et les siens ont mieux géré la fin de match.

Il est là, le premier frisson de cette Coupe du Monde. Au terme d’un thriller irrespirable, la République Dominicaine a battu les Philippines (87-81) devant un public en folie. Une déception évidente pour tous les Philippins mais un grand moment, déjà, dans cette Coupe du Monde 2023.

La tension est palpable en début de match. Compréhensible tant le public est bruyant et nombreux, et il faut que les patrons Jordan Clarkson et Karl-Anthony Towns prennent les choses en main pour que les deux formations se désinhibent un peu et envoient du jeu.

Se lance alors un mano-à-mano incroyable entre les deux équipes qui ne se lâchent pas d’une semelle. Le match est âpre et très engagé, les fautes pleuvent et les deux patrons respectifs de chaque équipe assurent dans un concours de forçage qui semble être le plus grand moment de la carrière de Jordan Clarkson, le genre de joueur FAIT pour ces moments. À la mi-temps, le score est de 42-42, et il fait environ 67 degrés dans la salle.

Portés par un public vraiment incroyable, les Philippines croient longtemps à l’exploit. Mais la fin de match est mieux gérée par une formation dominicaine plus expérimentée. KAT prend (encore) les choses en main en étant clutch dans le money-time et Jordan Clarkson, un peu trop perso, loupe un peu sa fin de rencontre et sortira même pour cinq fautes avant de vivre la fin du match sur le banc, dépité. Résultat des courses, une victoire 87-81 des Dominicains qui se sortent d’un sacré guêpier et qui mettent par la même occasion une belle option sur la deuxième place de ce Groupe A.