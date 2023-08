Coupe du Monde 2023 : l’Allemagne de Moritz Wagner vient à bout d’un Japon courageux (81-63)

Le match ne puait pas le suspense, et comme prévu, l’Allemagne a roulé sur le Japon. Premier résultat attendu dans le groupe E. Ça nous en touche une sans faire frémir l’autre.

La feuille de match, c’est par ICI !

Résultat évident, leçon correctement appliquée par l’Allemagne, et premier coup de poing des hommes de Gordie Herbert.

Pour faire moins linéaire que le résumé d’un match à sens “assez unique”, on va la faire différemment : ce qu’on a aimé, et ce qu’on n’a pas aimé. On a bien aimé le n°2 du Japon, Yuki Togashi, court de 1m67, mais titulaire d’énormes cojones au moment de répondre présent. Pas du tout : 0/5 au tir et 3 ballons perdus. La morale n’est pas cool, mais c’est le plus petit qui a fait perdre son équipe au basket. Quand on vous dit que la vie n’est pas un conte de fées. On a aimé le leadership de Yuta Watanabe. Forcément ciblé par les Allemands, le nouvel ailier des Suns n’a cartouché qu’à 2/10 de loin. Il s’est rattrapé dans le scoring intérieur (20 points), la prise de décision balle en main, et dans l’intensité des possessions pour permettre à son équipe, ne serait-ce que d’espérer en revenant à -17 dans le 3e quart-temps. On a adoré la zone 2-3 du Japon. Vraie stratégie de vermine ça. On reconnaît la mentalité de l’outsider qui se déplace à 45 minutes de route le dimanche pour ramener un résultat avec seulement six joueurs dont un en décuve. Mais oui, grosso modo, on a adoré cette grinta – sur et en dehors du terrain. Un lay-up rentré ? Gros brouhaha en descente des tribunes, le banc debout, et l’impression d’une sélection nippone en train de renverser la hiérarchie. Pourtant, sur le parquet, le score s’est drastiquement séparé à trois ou quatre minutes de la mi-temps. Le temps de faire plaisir aux Nipons, puis de laisser l’Allemagne réciter sa prose.

On a aimé le sérieux avec lequel les Allemands ont fait sentir qu’il n’y avait pas moyen. Ça n’a beau être que les Japonais en face, ces derniers ont tout donné – en tribune comme sur le parquet – pour enflammer la rencontre et inverser le momentum. Que nenni. L’Allemagne est trop sérieuse pour les jeux dangereux. Et dans la continuité de cette idée, on est retombé amoureux du Moritz Wagner format FIBA. Encore plus puissant qu’à l’accoutumée. Plus dalleux. L’impression d’une pomme de terre dans un champ d’asperges. Sa feuille de match ? 25 points à 10/14 au tir et 9 rebonds. Du petit pain. Dennis Schroder et Daniel Theis l’ont correctement accompagné. Et ça fait victoire 81 à 63 des Allemands, qui prennent provisoirement la tête du groupe E avec l’Australie, fossoyeuse de la Finlande en matinée.

An alley-oop so good we need to watch it from all the angles 🤩#AkatsukiJapan #FIBAWC x #WinForJapan pic.twitter.com/YRPEXx3MNA

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 25, 2023