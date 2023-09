Coupe du Monde 2023 : l’Allemagne écarte la Géorgie et prend une sérieuse option sur les quarts de finale (100-73)

La loi du plus fort, ou comme les résultats sportifs aiment à le rappeler, la loi des Allemands. Victoire stricte et sans bavure contre la Géorgie. Rendez-vous en quarts de finale.

La feuille de match, c’est par ICI !

Hissés à la 2e position du « power ranking » de la FIBA, les Allemands n’ont pas eu à forcer le talent pour dominer la Géorgie. Même sans Franz Wagner, blessé à la cheville, Maodo Lo et ses coéquipiers ont perforé la défense géorgienne en seconde période : 27 à 16 dans le 3e quart-temps, puis 30 à 16 pour sceller les débats. On a cru possible, le temps de la première période, que la Géorgie de Alexander Mamukelashvili – joueur des Spurs – s’en sorte avec un succès de prestige. La profondeur d’effectif allemande a finalement eu raison des Caucasiens.

Six joueurs à au moins 11 points : Maodo Lo (18), Daniel Theis (11), Moritz Wagner (14), Dennis Schroder (16), Johannes Thiemann (11) et Andreas Obst (12). La stat énorme de 33 assists contre “seulement” 18 pour la Géorgie. 12 pertes de balles à 18. Une domination chiffrée qui s’est traduite par un match à sens unique en deuxième mi-temps. Les Allemands prennent la tête du groupe K et restent invaincus dans cette Coupe du Monde 2023. En cas de victoire de la Slovénie contre l’Australie à 14h10, ils seront officiellement qualifiés pour les quarts de finale. Ça sent bon pour le pays de l’oncle Helmut.

📺 A fiery Germany moved one win away from the #FIBAWC Quarter-Finals after beating Georgia in the Second Round! #WinForDeutschland 🇩🇪 pic.twitter.com/Daqbqyk2Xb

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) September 1, 2023