Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur quelques gazouillis qui ont marqué ce mois d’août.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Jayson Tatum profite de son temps libre pour jouer au golf avec Deuce.

pic.twitter.com/4x1vcGryuP

— Jayson Tatum (@jaytatum0) August 1, 2023

# En attendant son transfert, Dame D.O.L.L.A sort son nouvel album, aucun maillot du Heat sur la cover.

My new album called Don D.O.L.L.A. is coming soon!

Pre-order/pre-save on @AppleMusic here https://t.co/8wYnUBT8wq pic.twitter.com/9lU4Z9hTLc

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 4, 2023

👀 Sunday’s #DonDOLLA album release party at @roselandpdx guest performances:

Rexx Life Raj

Sy Ari Da Kid

Bow Wow

Mistah F.A.B.

Dris+Love

Yxung Rell

Brookfield Duece

Junebug

The Turf Fienz

🎟️ https://t.co/tJYnqHsDL9#DameDOLLA pic.twitter.com/DLLTK6WWYJ

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 12, 2023

#DonDOLLA is out now! 💿

📲 Stream on your music app of choice here: https://t.co/KAW2JoFxp0

Some real heavy hitters featured on this project. 🫡 to everyone that contributed to the album! @rickross @SyAriNotSorry @RexxLifeRaj @brookfielddeuce @IvoryScottIV @TobeNwigwe… pic.twitter.com/xR8mWJmU6u

— Damian Lillard (@Dame_Lillard) August 18, 2023

# Giannis Antetokounmpo se la joue conseiller façon Oussama Ammar.

Let’s get hyped 😤 pic.twitter.com/MZAY1U22Fw

— Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) August 4, 2023

# La Coupe du Monde a débuté, les drapeaux sont de sortie, même pour les non qualifiés.

🇵🇭

— Jordan Clarkson (@JordanClarksons) August 7, 2023

Esto solo acaba de empezar 🇪🇸😄

Gracias Madrid!! pic.twitter.com/wNoMkpNWV1

— Santi Aldama (@santialdama) August 6, 2023

“Ce n’est que le début ! Merci Madrid !”

🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸🇪🇸 pic.twitter.com/S8WmhlUmZQ

— Usman Garuba Alari (@Usmangaruba) August 19, 2023

A-R you so COLD man!!! 🫡🙏🏾👑 #TeamUSA🇺🇸

— LeBron James (@KingJames) August 8, 2023

“Austin Reaves tu es monstrueux !”

🗣️🇺🇸 pic.twitter.com/fNxNxxPppM

— Paolo Banchero (@Pp_doesit) August 21, 2023

🇧🇦🤞🏻 pic.twitter.com/JQhSNzm244

— Jusuf Nurkić 🇧🇦 (@bosnianbeast27) August 11, 2023

Dawaj Polska!!!! 😈❤️

— Jeremy Sochan (@JeremySochan) August 14, 2023

“Allez la Pologne !”

Brothers ❤️🇬🇪 pic.twitter.com/sRFIBEdOF0

— Goga Bitadze (@GogaBiitadze) August 15, 2023

“Mes frères !”

World Cup 🇩🇪🏀🦾@DBB_Basketball @FIBAWC #KoerbeFuerD #WinForDeutschland #FIBAWC pic.twitter.com/TZtTD7Zdtt

— Daniel Theis (@dtheis10) August 24, 2023

# Revenons brièvement sur les propos de Noah Lyles.

Boy want some clout huh? 🤣 jealously a mf lol https://t.co/3lqBzfqcf2

— Denzel Valentine (@denzelvalentine) August 28, 2023

“Le mec veut gagner en popularité ? Il est tellement jaloux.”

(NDLR : Noah Lyles est champion en titre sur 100m et 200m)

the nba is the best league in the world that’s why the champs are “world champs” 🤦🏻‍♂️ https://t.co/vg21oQUSrW

— Tyler Herro (@raf_tyler) August 27, 2023