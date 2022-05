Être un joueur NBA, c’est d’abord savoir jouer un minimum au basket, mais c’est aussi être scruté par tous les fans sur ses moindres faits et gestes. Dans la Ligue actuelle, cela passe désormais par les réseaux sociaux, dont Twitter en grande partie.

Si certains adoptent une communication sobre et épurée, certains décident de s’en taper littéralement les bourses et affolent sans arrêt la twittosphère, pour notre plus grand bonheur. Retour sur les différents gazouillis qui ont marqué ce mois d’avril.

NB : il se peut que certaines traductions ne soient pas reprises littéralement en français mot pour mot, mais qu’elles soient adaptées afin d’être plus facilement compréhensibles sans pour autant en modifier le sens.

# Les ambitions de Ja Morant sont clairement affichées.

i want a ring . 🏆 💍 — Ja Morant (@JaMorant) April 5, 2022

« Je veux une bague. »

# Vacances anticipées pour Montrezl Harrell, qui commence déjà à préparer son CV.

I play my role in every situation! — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) April 6, 2022

« Je joue mon rôle dans n’importe quelle situation. »

# Comme Jusuf Nurkic, on souhaite que chaque personne qui l’a fait a passé un bon mois de Ramadan.

# Nous aussi Joe, nous aussi.

☕️☕️☕️ — Joe Ingles (@Joeingles7) April 9, 2022

# Wayne Ellington veut se fight avec Facundo Campazzo après un sale coup du meneur argentin.

When I see you I’m putting my hands on you. @facucampazzo — Wayne Ellington (@WayneEllington) April 11, 2022

« Prochaine fois que je te vois je te cogne. »

# Avant, Trae Young faisait des purs matchs en play-in, mais ça, c’était avant de croiser le Heat en Playoffs.

🧊 — LeBron James (@KingJames) April 16, 2022

# Ne t’en fais pas Jamal, je pense que les fans des Celtics savent très bien ce qu’ils font, et ça ne s’est pas si mal passé pour eux.

If I was the Boston fans, I would leave Ky alone lol.. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) April 17, 2022

« Si j’étais à la place des fans de Boston, je laisserais Kyrie tranquille. »

# Au-delà du fait que Tobias Harris n’ait pas cramé que cette photo est célèbre, il a tenu à rassurer un fan des Sixers qui doutait de son équipe.

Need evidence that she is free and safe. https://t.co/if49vnHGCz — Tobias Harris (@tobias31) April 29, 2022

« Je ne libère pas ma grand-mère tant que vous n’avez pas plié cette série. »

« J’ai besoin d’une preuve qu’elle est libre et en bonne santé. »

# Très belle métaphore de Ja Morant.