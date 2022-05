Si les Sixers ont évité une grosse frayeur face aux Raptors en leur mettant une bonne leçon lors du Game 6 à Toronto, ils ont quitté le Canada avec une terrible nouvelle dans les valises : Joel Embiid est out jusqu’à nouvel ordre à cause d’une fracture de l’orbite. Mais que se cache vraiment derrière le terme « nouvel ordre » ? Par ici les dernières infos.

On a fait la gueule du côté de Philadelphie ce week-end suite à la tuile que représente la blessure de Jojo, mais au moins il se termine sur une note optimiste. D’après Adrian Wojnarowski d’ESPN, il existe effectivement un scénario dans lequel Embiid participe à la série face au Heat. Alors pas dans le Game 1 ni dans le Game 2 à Miami, car on rappelle que le pivot des Sixers est actuellement dans le protocole commotion et ce pour au moins cinq jours. Par contre le retour de la série à Philly pourrait être synonyme de retour d’Embiid, potentiellement dès la troisième rencontre ou alors la quatrième manche. Pour rappel, le Game 3 au Wells Fargo Center est prévu dans la nuit du vendredi 6 au samedi 7 mai, tandis que le Game 4 se jouera lui dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9. Afin que ces espoirs et l’optimisme affiché aujourd’hui se traduisent par un comeback en mode justicier masqué comme en 2018, Jojo devra évidemment sortir du protocole commotion et si l’on en croit Woj, il va rendre visite à son docteur au cours de la semaine prochaine pour faire le point sur sa fracture de l’orbite droite. Allumez un cierge, touchez du bois, croisez les doigts… faites ce que vous voulez si vous êtes fan de Philly, mais faites quelque chose car c’est le destin des Sixers qui en dépend.

Les hommes de Doc Rivers peuvent-ils survivre sans lui en début de série pour se laisser une chance de la gagner en cas de retour potentiel de Jojo ? Voici la question à un million de dollars. Si les blessures n’ont évidemment rien à voir l’une avec l’autre, on est un peu dans une situation similaire à celle de Luka Doncic au premier tour des Playoffs. On savait que les Mavs seraient privés de leur MVP pour plusieurs matchs face au Jazz, et on se demandait si Dallas allait pouvoir résister ou alors couler. Ils ont fait mieux que résister (deux victoires en trois matchs) car en face c’était Utah, et Philly peut aujourd’hui clairement s’inspirer des Mavericks. James Harden, Tyrese Maxey, Tobias Harris… s’il y a bien un moment pour jouer son meilleur basket, c’est maintenant messieurs. Et la meilleure opportunité pour prendre un match au Heat, c’est peut-être bien le Game 1 de demain sachant qu’un certain Kyle Lowry sera également indisponible. Si Philadelphie débarque à Miami et réussit par un moyen ou par un autre à voler l’avantage du terrain, tout ça avec un Jojo potentiellement sur la voie du retour, la série pourrait proposer un scénario complètement différent de celui qu’on peut voir dans la majorité des pronos.

Sans Joel Embiid, y’a peu de monde qui imagine Philadelphie s’en sortir contre le collectif et la solidité défensive de Miami. Avec un Jojo qui revient en milieu de série ? Disons que ça peut changer deux-trois trucs. Et c’est évidemment le scénario qu’on espère car s’il y a bien une chose qu’on déteste, c’est quand une blessure vient plomber une magnifique affiche de Playoffs.

Source texte : ESPN