Les highlights de Luka Doncic face à la Géorgie (34 points)

Après une première perf XXL face au Venezuela (37 points), Luka Doncic a enchaîné ce lundi contre la Géorgie pour porter sa Slovénie vers une deuxième victoire en deux matchs. Cela valait bien une petite session highlights, juste pour le plaisir.

34 points, 10 rebonds, 6 passes et 3 interceptions en 32 minutes. Voici les stats de Luka Doncic face à la Géorgie. Une nouvelle journée au bureau pour le prodige slovène, qui comme lors du match d’ouverture a inscrit 13 de ses points sur la ligne des lancers-francs (en 17 tentatives). Mais rassurez-vous, ses highlights sont quand même composés d’autres choses que de lancers, parce que Luka sait comment faire le show, always. Vous aimez les passes aveugles au-dessus de l’épaule ? Les step-backs à 3-points ? Les euro-steps suivis d’un And-1 ? Les petits fadeaways ? Ça tombe bien, il y a tout ça dans la dernière mixtape de Luka, et bien plus encore. Alors installez-vous confortablement, et appréciez la greatness de ce garçon qui a bien l’intention de faire de ce Mondial le sien.