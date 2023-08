Les choses sérieuses commencent et on connaît l’identité des quatre équipes qui composeront le groupe K de ce deuxième tour de Coupe du Monde. La Slovénie, l’Australie, l’Allemagne et la Géorgie. Autant dire que les choses vont clairement se compliquer pour les nations présentes dans ce groupe.

Le programme (matchs à l’Okinawa Arena, Japon) :

Vendredi 1er septembre :

10h30 : Allemagne – Géorgie

14h10 : Slovénie – Australie

Dimanche 3 septembre :

9h30 : Australie – Géorgie

13h10 : Allemagne – Slovénie

Les rosters :

Australie : Xavier Cooks, Dyson Daniels, Dante Exum, Josh Giddey, Chris Goulding, Josh Green, Joe Ingles, Nick Kay, Patty Mills, Duop Reath, Matisse Thybulle et Jack White

Allemagne : Isaac Bonga, Franz Wagner, Niels Giffey, Justus Hollatz, Moritz Wagner, David Kramer, Johannes Voigtmann, Maodo Lo, Andreas Obst, Dennis Schroder, Daniel Theis et Johannes Thiemann

Géorgie : Rati Andronikashvil, Sandro Mamukelashvili, Kakhaber Jintcharadze, Luka Liklikadze, Giorgi Tsintsadze, Giorgi Shermadini, Duda Sanadze, Giorgi Turdziladze, Mikheil Berishvili, Tornike Shengelia, Thaddus McFadden, Goga Bitadze

Slovénie : Ziga Samar, Aleksej Nikolic, Klemen Prepelic, Mike Tobey, Jaka Blazic, Gregor Hrovat, Ziga Dimec, Zoran Dragic, Bine Prepelic, Gregor Glas, Jokib Cebasek, Luka Doncic

Ce qu’il s’est passé au premier tour

Commençons par le “petit poucet” de ce groupe : la Géorgie. Forts d’une phase de poule réussie avec deux victoires en trois rencontres, les Géorgiens se sont offerts le droit d’affronter des grandes nations au deuxième tour au détriment du Venézuela et du Cap Vert, principaux concurrents en phase de groupe. Ce sera d’abord l’Allemagne puis l’Australie pour les coéquipiers de Shengelia, Bitadze et Mamu qui, quoi qu’il arrive, n’ont plus grand chose à perdre.

Les Allemands poursuivent pour leur part sur leur lancée de l’EuroBasket 2022, où ils avaient ramené une jolie breloque en bronze. Malgré des problèmes en interne avant le début de la compétition, les germaniques ont particulièrement impressionné dans le jeu pendant la phase de groupe, se positionnant comme un outsider sérieux de la compétition. Dennis Schröder a vraiment bien conduit le camion, notamment face à l’Australie où il a claqué 30 points dans le match décisif pour la première place.

Les Boomers australiens justement, ont perdus contre l’Allemagne, certes, mais n’ont rien perdu de leur QI basket et de leur roublardise. Une équipe particulièrement relou à jouer, surtout dans des matchs couperets. Avec un Josh Giddey très en vue sur ses sorties, les Australiens ont une vraie carte à jouer. Le premier match face à la Slovénie sera capital si les Kangaroos veulent rester en vie. Josh Giddey est d’ailleurs fin prêt pour son duel au sommet contre Luka Doncic.

Doncic, Doncic, Doncic et encore Doncic. Voilà comment on pourrait résumer la phase de groupe de la Slovénie. Dans un groupe très abordable, le magicien des Mavs s’est tout simplement régalé pendant cette première phase en claquant notamment 34 et 37 pions lors de ses deux premiers matchs. Particulièrement affûté après une prépa estivale solide, le meneur slovène compte bien emmener sa nation le plus haut possible dans cette Coupe du Monde. Attention quand même à ne pas surjouer, notamment face à des collectifs beaucoup plus en place comme le seront l’Australie et l’Allemagne.

Les prédictions maison :

Un petit poucet dans l’histoire, la Géorgie, qui devrait tranquillement s’incliner deux fois et laisser les grands se taper sur le court central. Derrière ça se bouscule un peu au portillon et l’Allemagne et la Slovénie pourraient tirer leur épingle du jeu, forts de leaders (Schröder, Doncic) en pleine bourre et d’une assise collective un poil supérieure à celle de l’Australie. Mais attention aux Boomers, qui n’ont jamais dit leur dernier mot et qui avaient d’ailleurs tapé les Slovènes en 2021 pour le bronze olympique.