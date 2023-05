Ben Simmons veut participer à la Coupe du Monde avec l’Australie

Éloigné des parquets depuis mi-février à cause de problèmes de blessures, Ben Simmons espère évidemment revenir le plus vite possible sur les terrains. Et il ne faudra peut-être pas attendre la prochaine saison NBA pour le revoir, Simmons visant une participation au Mondial 2023 avec l’Australie.

Dix ans. Cela fait dix ans que Ben Simmons n’a pas porté le maillot de la sélection australienne. Mais cette série pourrait bientôt prendre fin.

Si l’on en croit ESPN, Simmons souhaite en effet participer à la prochaine Coupe du Monde (25 août – 10 septembre), et fait partie du groupe de joueurs australiens potentiellement sélectionnables pour la grande messe du basket mondial. Alors évidemment, sa participation dépendra en grande partie de son état physique, lui qui se remet toujours d’une blessure au dos. Mais que ce soit du côté du sélectionneur des Boomers Brian Goorjian que du joueur des Nets, on a visiblement le même objectif.

The long wait is over? 🔥 🇦🇺 Boomers coach Brian Goorjian reveals Ben Simmons’s mindset is “getting ready” to put Australia jersey back on at the World Cup.#FIBAWC x #WinForAustralia — FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) May 5, 2023

Si Ben Simmons participe à la Coupe du Monde, ce sera sa première apparition depuis ses débuts avec les Boomers lors du Championnat d’Océanie 2013, quand il avait à peine 17 piges. Entre-temps, il a raté toutes les grandes échéances, Mondiaux et Jeux Olympiques, pour différentes raisons, le plus souvent pour se concentrer sur sa carrière NBA.

Aujourd’hui, sa carrière NBA bat justement de l’aile avec les Nets, alors peut-être qu’une expérience avec la sélection australienne peut lui faire du bien et l’aider à se remettre sur les bons rails. Comme dirait Paga, “en tout cas on le lui souhaite”.

__________

Source texte : ESPN