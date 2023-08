Dans le plus beau match de basket depuis le début de la compétition, l’Allemagne a fini par s’imposer face à l’Australie. Et vu la composition potentielle des poules lors de la deuxième phase, vous allez vite comprendre qu’il valait mieux gagner ce matin…

Première information et non des moindres : si Dennis Schroder et Patty Mills jouaient une compétition internationale tous les mois, le débat pour le GOAT ne concernerait ni Michael Jordan ni LeBron James. Deux meneurs de jeu, deux meneurs d’homme, deux leaders parfaits et littéralement injouables quand ils décident de prendre leur sélection sur leurs épaules.

Aujourd’hui ? Les Allemands ont commencé très fort (8-0), puis Patty Mills a enclenché le mode vénère et en a collé 13 de suite, bienvenue dans le mode FIBA.

La pression c’est dans les pneus, match lancé et ce match sera… délicieux. Pas de Franz Wagner côté allemand car cheville à soigner, mais Dennis Schroder tient la baraque et Daniel Theis fait la loi dessous, alors que côté australien Dante Exum montre encore l’étendue de son talent FIBA et Xavier Cooks régale les fans des Wizards. Petit pour son poste, l’intérieur des Boomers est une belle révélation et fait partie des facteurs X de ce match, au même titre qu’un Josh Giddey qui devient vite infernal quand il bombe le torse. Duop Reath fait également le taf dessous, et pour les joueurs de Gordon Herbert c’est un autre homme qui va enfiler le costume de lieutenant de Dennis en deuxième mi-temps. Son nom ? Lo, Maodo de son prénom, véritable torche humaine sur ce match, avec la planche parfois mais ça compte quand c’est annoncé.

Au tableau d’affichage les Australiens prennent une longueur d’avance au troisième quart, mais dès le début du quatrième la défense allemande met les Océaniens sous l’éteignoir alors que Dennis Schroder est parti pour terminer son festival comme il l’a commencé, avec zéro respect pour la défense adverse. Patty Mills un peu seul, les solutions qui peinent à être trouvées, un money time qui se rapproche et… Maodo Lo et Dennis Schroder qui prendront finalement le dessus, non sans avoir eu très peur au buzzer sur une tentative de contre de Daniel Theis sur le dernier shoot de Chuck Bass Josh Giddey.

Le score final ? 85-82, avec 30 pions et 9 passes du D et 20 points pour le M. La résultante de cette conclusion entre Australiens et Allemands ? L’Australie va devoir se retrousse rles manches dans les prochains jours, car la route vers les quarts sera semée d’embuches. L’Allemagne, elle, compte deux victoires en deux matchs, elle terminera probablement première de sa poule et se met bien en vue des quarts, en sachant qu’au deuxième tour les deux équipes joueront notamment la Slovénie. En vue des quarts, et en vue des… JO aussi, car on rappelle que cette Coupe du Monde qualifiera un certain nombre de nations pour les Jeux de 2024, et qu’à ce petit jeu-là les Allemands sont donc plutôt bien partis.