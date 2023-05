La Coupe du Monde, c’est dans trois mois, et on a bien hâte. Et apparemment, c’est la même chose un tout petit peu plus au nord puisque Dennis Schröder est totalement hypé pour la jouer avec l’Allemagne. Y’aura pas de bague cet été pour Dennis, autant aller chercher une médaille.

Tout juste embarqué dans son avion pour Cancun, Dennis Schröder vient déjà de réserver le prochain. À peine sorti des Playoffs par les Nuggets, le meneur allemand a déclaré vouloir disputer la prochaine Coupe du Monde avec son pays, en voilà une bonne nouvelle pour la Mannschaft. Pas toujours pris au sérieux en NBA, surtout depuis qu’il a refusé l’énorme kichta des Lakers en 2021, Schröder reste une valeur sûre sur les parquets FIBA. Lauréat de la médaille de bronze, qu’il a accompagnée d’une belle place dans le cinq majeur à l’EuroBasket 2022, le Laker est le porte-drapeau du basket outre-Rhin. Et tout ce qu’on sait, c’est qu’il veut aller chercher de la breloque pour la mère patrie.

”Je veux jouer, c’est sûr. Je suis impatient d’écrire une nouvelle histoire cet été. […] Je suis prêt.” – Dennis Schröder

Un an après cette troisième place à l’EuroBasket, les Allemands arrivent à la Coupe du Monde ambitieux et prêts à désosser un groupe parfaitement à leur portée. Si les Australiens risquent d’être le plus gros morceau, Finlande et Japon sont des cibles dans les cordes de Schröder et compagnie. À moins bien sûr que Lauri Markkanen nous lâche une mixtape avec les Scandinaves. Accompagné des frérots Wagner, du soldat Daniel Theis et peut-être même son poto Laker Austin Reaves pour faire le trajet depuis les USA, DS a tout en main pour continuer de régaler nos amis germaniques. Dennis la Malice en mode FIBA, cela promet en général un show sympatoche.

