Dans une récente interview pour Sports Illustrated, Carmelo Anthony a déclaré que son coéquipier favori en carrière n’est autre que J.R. Smith ! De quoi s’enflammer un peu plus sur l’arrière double champion NBA, l’un de nos chouchous chez TrashTalk.

Le genre d’annonce matinale qui, café en main, donne le sourire. On s’était déjà posé la question dans les poufs il y a quelques mois mais Melo a directement répondu à notre place : J.R. Smith est le premier nom qui sort de la bouche de Carmelo quand il évoque son coéquipier préféré, son partenaire particulier !

” J’ai eu beaucoup de coéquipiers ; mais mon préféré est J.R.”

Il faut dire que Gérard a bien tenu la jambe de Melo aussi. Au cours de la saison 2010-2011, l’ailier de Denver avait affiché publiquement son envie de rejoindre les Knicks pour jouer dans sa ville natale, aux côtés d’Amar’e Stoudemire notamment. Le bordel du “Melodrama” avait provoqué un trade impliquant 13 joueurs… Mais à la fin de la saison 2011, ce bon vieux Gérard free agent – ancien coéquipier de Melo à Denver – avait lui aussi décidé de rejoindre son pote dans la Big Apple. Même pas séparés 30 matchs que les deux compères se retrouvaient de nouveau dans le même vestiaire. Si on compile les années, ils auront joué presque 9 ans ensemble sous le même maillot dans la Grande Ligue. De quoi nous rappeler quelques bons souvenirs…

J.R. Smith dunks, Melo approves pic.twitter.com/smcCUwCsQl

— Main Team (@MainTeamSports) October 23, 2020

Mais si Melo est autant attaché à J.R., c’est aussi parce que le lien entre les deux joueurs outrepasse largement l’espace du terrain. Il décrit sa relation avec Gérard en ces termes :

” Le voir traverser ce qu’il a traversé tout en venant jouer… Je sentais que j’étais une des deux personnes pouvant le comprendre, pouvant m’identifier à lui. Moi et à l’époque Allen Iverson. Du coup, je me sentais un peu comme un grand frère pour J.R. “

Ce lien entre les joueurs s’expliquent aussi par une jeunesse difficile qui les a forcément rapprochée au fil des années. En plus d’être orphelin de son père, Melo a grandi dans les quartiers chauds de Baltimore, là où Smith est issu d’une famille nombreuse dont le père travaillait sans relâche dans le bâtiment pour nourrir ses enfants. Le parallèle entre les coéquipiers laisse à croire que leurs origines y est pour beaucoup dans leur relation. Et lorsqu’on interroge Gérard sur le sujet, on s’aperçoit que le lien spécial est réciproque :

” Melo est probablement la personne que j’apprécie le plus dans celles que j’ai fréquenté, après avoir été à ses côtés pendant x années. Quand on m’a échangé de New York à Cleveland, j’étais en colère honnêtement. […] Plus que tout, j’étais énervé parce que je ne pouvais plus jouer avec mon meilleur ami.”

On est donc sur une bromance sans appel entre Carmelo Anthony et le G.O.A.T J.R. Smith. Tous les voyants sont au vert pour nous rendre nostalgiques en voyant ce type d’info. Gérard numéro un, ça bouge pas.

Source texte : Sports Illustrated