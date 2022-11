C’est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire, un de plus qui vous fera hurler à qui veut l’entendre que le lundi reste le meilleur jour de la semaine. Oh que si. Partenaire Particulier ? C’est un son sur lequel tes parents se dandinèrent jadis, mais ce sera surtout l’occasion toute la saison d’évoquer des joueurs NBA par le prisme de… leurs coéquipiers.

Quel est le meilleur coéquipier d’untel ? Et vous mettez qui sur le podium all-time des teammates de Jordan ? Voilà le genre de questions qu’on va se poser, ensemble, chaque lundi à midi et toujours sur la chaine préférée de ton joueur préféré !

Après Kevin Durant, après Nicolas Batum, après Shaquille O’Neal et Tim Duncan, place à MONSIEUR Carmelo Anthony. Draft en 2003, du Nuggets à balle, du Knicks en bombe, derrière ça se corse un peu entre Rockets, Thunder, Blazers et Knicks, mais une chose est sûre : Melo a fréquenté un paquet de sommités depuis son arrivée en NBA. On aurait d’ailleurs pu tourner une vidéo de 8 secondes en mentionnant uniquement le nom de J.R. Smith, fréquenté à Denver puis New York. Mais tout au long de ses 18 saisons dans la Ligue, Iso Melo et Hoodie Melo en ont connu des bras armés, des mecs pleins de talent ou d’XP. L’occasion donc de s’y pencher, et quelque chose nous dit qu’il y a FORTEMENT moyen de ne pas être d’accord. Let’s go ?

On est reparti pour un tour ! Chaque lundi, à l’heure du dej, pour ne jamais oublier que le lundi est le meilleur jour de la semaine. Partenaire Particulier Épisode 5, action, moteur, ça tourne.