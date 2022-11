Ben Simmons de retour en tant que joueur à Philadelphie, c’est pour bientôt. Dans la nuit de mardi à mercredi, Benny va retrouver son ancien jardin. Forcément, il n’est plus le bienvenu et les fans de Philly se feront un malin plaisir de lui rappeler dès qu’il traînera sa carcasse hors des vestiaires. Des retrouvailles qui tombent à pic vu la forme récente de l’Australien.

« Ben Simmons from downtown for the wiiiin ». Oui, on en rêve, ce n’est pas interdit. Imaginez un peu la dose de sel qui s’abattrait sur le Wells Fargo Center si Benny venait à claquer un buzzer beater de la buvette. On le voit déjà célébrer – sous les huées de fans médusés – en montant sur la table de marque tandis que Joel Embiid sort la hache planquée dans sa chaussette. Depuis l’annonce du calendrier officiel de la saison NBA 2022-23, le 22 novembre est une date cochée, entourée, bombardée… en rouge par les fans des Sixers, tout simplement, car elle correspond au retour de Ben Simmons à Philadelphie.

Ce n’est pas la première fois que la cité de l’amour fraternel revoit son Australien préféré, en mars dernier le natif de Melbourne avait déjà constaté la haine que provoquait sa présence en Pennsylvanie : t-shirts peu glorieux, noms d’oiseaux, boucan monstre… un starter-pack déjà bien hostile, bien que Benny ait gardé le sourire grâce à la victoire des siens. Cette année, la donne n’est pas la même. Ben Simmons est de retour en tant que joueur et chacune de ses possessions se verra accompagnée d’une dose de décibels supérieure à la moyenne. Bien avant cela, il devra se frayer un chemin jusqu’à l’entrée des vestiaires et là aussi, on risque de ne pas être déçu. C’est bien connu, les fans de Philly ne sont pas des enfants de chœur, ce sont des gens passionnés qui donneront tout pour pourrir la soirée du first pick 2016. L’Australien en est conscient et sait à quoi s’attendre. En conférence de presse après la victoire des Nets cette nuit, l’ancien membre de Trust the Process s’est marré lorsqu’un journaliste a supposé que les fans des Sixers le laissent tranquille : « À Philly ? Allons, je sais ce qui va arriver ».

Reporter: « Is there any chance in your mind that maybe enough time has passed that it won’t be so bad… »

Ben Simmons: « In Philly? Come on now. I know what’s coming! » 😂#NBATwitter pic.twitter.com/Hk1YIzYmOT

