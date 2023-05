Alors qu’il est toujours dans l’attente de la sanction de la NBA après son (second) live Instagram dans lequel il s’était montré avec une arme, Ja Morant a refait parler de lui sur Insta aujourd’hui. Pas de flingue cette fois-ci, mais plutôt une série de messages très inquiétants qui a forcé la police du Tennessee à faire un tour chez lui.

“Je t’aime maman. Je t’aime papa. Je t’aime ma fille, t’es la meilleure. Au revoir.”

Voici les messages en question (supprimés depuis), accompagnés à chaque fois d’une photo de Ja avec sa mère, son père, sa fille de 3 ans, et enfin de Morant tout seul en train de lâcher une interview postgame. Difficile de ne pas imaginer le pire quand on connaît les turbulences qui caractérisent actuellement la vie de la superstar des Grizzlies, sous le coup d’une suspension de la NBA après sa nouvelle vidéo polémique d’il y a dix jours.

Ja Morant posted a series of IG stories saying ‘love ya’ to his mom, dad and daughter.

And then a final story saying ‘bye’ with a photo of a NBA On TNT microphone 👀 pic.twitter.com/qsXwE8tx02

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) May 24, 2023

La police du comté de Shelby (dans la région métropolitaine de Memphis, Tennessee) aussi a imaginé le pire. La preuve, d’après ESPN (via TMZ), elle est allée rendre une petite visite à Ja Morant dans la foulée pour s’assurer qu’il n’était pas sur le point de faire une grosse connerie.

On est contents d’apprendre que Morant ne possédait pas d’idées noires dans la tête, les officiers assurant à TMZ que “Ja va bien” et qu’il compte juste faire un “break des réseaux sociaux”. On préfère ça, même s’il y a vraiment de quoi s’interroger sur le bien-être mental de Morant après cette série de messages très troublants au vu du contexte actuel.

A spokesperson from the Sheriff County Sheriff’s Office confirmed to The Commercial Appeal that they checked in on Ja Morant after his IG posts this morning, and “he is fine.”

Social media break.

Story: https://t.co/FRzV3MRWPa

— Damichael Cole (@DamichaelC) May 24, 2023

Ce n’est pas la première fois que Morant décide de faire une pause avec les réseaux sociaux. C’était également le cas après le premier live Insta featuring une arme. Cela n’avait pas duré très longtemps, pour le résultat qu’on connaît…

Source texte : ESPN / TMZ