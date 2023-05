Place au récap de la journée made in TrashTalk ! Tout ce qui a été rédigé aujourd’hui par nos plumes mais aussi ce qui est passé un peu sous les radars, sans oublier notre petite contribution sur les réseaux sociaux et le programme de la nuit.

CE QUE VOUS POUVEZ LIRE SUR TRASHTALK DEPUIS CE MATIN

D’AUTRES INFOS QUI VOUS RAVIRONT PEUT-ÊTRE (OU PAS)

Jimmy Butler a pris 25 000 dollars d’amende pour avoir refusé de parler aux médias après la victoire du Heat lors du Game 3 contre Boston.

Souvent critiqué sur ces Playoffs 2023, le jeune coach des Celtics Joe Mazzulla n’a pas été aidé cette année par la perte de plusieurs assistants importants dans le staff de Boston. C’est ainsi que le président des C’s Brad Stevens souhaite ajouter de l’expérience aux côtés de Joe, potentiellement Frank Vogel et Stephen Silas. (Source : Yahoo Sports)

Viré par les Suns après l’élimination des Playoffs, Monty Williams pourrait prendre une année off malgré les nombreuses convoitises. Monty aurait notamment refusé une grosse offre des Pistons. Chez les Suns, Kevin Young (ancien assistant de Monty) aurait une vraie chance de prendre la succession de Williams, la star Devin Booker soutenant sa candidature. (Source : Marc Stein)

Touché à la cheville, le meneur du Heat Gabe Vincent est listé comme incertain pour le Game 5 de demain. On s’attend tout de même à ce qu’il joue vu l’enjeu du match. (Source : rapport des blessures de la NBA)

Même s’il semble vivre sa meilleure vie à Taïwan, Dwight Howard aimerait bien revenir en NBA pour tenter de gagner un nouveau titre. Ça vaut ce que ça vaut. (Source : Fan Duel TV)

