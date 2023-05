Menant 3-0 dans sa série face à Boston, le Heat avait l’occasion de valider dès cette nuit son billet pour les Finales NBA 2023. Miami est finalement passé à côté contre une équipe des Celtics très concentrée, mais pas de quoi inquiéter Jimmy Butler.

Victoire ou défaite, Jimmy B. n’est pas du genre à perdre la confiance. Donc ce n’est pas une défaite alors que son équipe menait trois victoires à rien qui va venir perturber la superstar de Miami.

Malgré le gros revers de cette nuit et une Finale de Conférence Est sur le point de retourner à Boston, Butler a tenu à envoyer un message très clair aux fans du Heat qui commenceraient un peu à douter : “Tout ira bien”.

“On doit rester réguliers dans ce qu’on fait. On va faire ce qu’on fait d’habitude après chaque match. On va écouter un peu de musique, on va boire quelques bières, un peu de vin. […] En fin de compte, vous vous reposez sur vos habitudes. Avec mon équipe, on va sourire, on va rester ensemble, et on va prendre un match à l’extérieur.”

Avec son petit sourire en coin, Jimmy vient tout simplement de garantir une victoire du Heat lors du Game 5 à Boston jeudi soir, à moins qu’il parlait d’un potentiel Game 7 mais on en doute fort connaissant la mentalité du garçon.

L’une des grandes forces de Jimmy Butler, c’est sa capacité à insuffler de la confiance à l’ensemble du groupe floridien. Notamment parce qu’il est du genre à assumer ses propos par des actes, à porter son équipe quand elle en a le plus besoin, et parce qu’il possède cette stabilité émotionnelle qui est indispensable en Playoffs. Les hauts et les bas à ce stade de la compétition, c’est inévitable, l’essentiel c’est de rester fidèle aux principes qui vous ont permis d’arriver jusqu’ici.

Jimmy Butler currently playing Mama Said by Lukas Graham in the locker room pic.twitter.com/AjC89cwEwF

— Wes Goldberg (@wcgoldberg) May 24, 2023

Le Heat devra évidemment hausser le ton à Boston jeudi – notamment sur le plan défensif – pour espérer s’imposer, mais Jimmy Butler est comme d’habitude serein. Alors si vous êtes fan du Heat et que vous craigniez un retournement de situation historique face aux Celtics, on n’a qu’une seule chose à vous dire : “Keep calm and trust Jimmy”.