Alors que les derniers matchs du premier tour de la Coupe du Monde se jouent aujourd’hui, les premiers du second pointent déjà le bout de leur nez. Parmi les grosses affiches qui s’annoncent ? Un Slovénie – Australie qui opposera les maestros Luka Doncic et Josh Giddey.

Sauf énorme surprise à Okinawa en début d’après-midi, la Slovénie terminera en tête de son groupe et affrontera ainsi le second du Groupe E – à savoir l’Australie – pour le premier match du second tour.

Cette rencontre face à la bande de Luka Doncic, le jeune Boomer Josh Giddey l’a visiblement entouré en rouge sur son calendrier (via ESPN).

“C’est très fun (de jouer contre Doncic). Bien évidemment, beaucoup de gens sont là pour le voir. Il porte la Slovénie, donc notre plan de jeu sera surtout centré sur lui […] Nous avons Josh Green (joueur des Mavericks, ndlr.), Matisse Thybulle – ce genre de gars – pour faire ce job. On sera prêts. On prend un match à la fois, pour continuer à avancer.”

Josh Giddey a hâte, et nous aussi. Notamment parce que le meneur du Thunder réalise un gros début de Coupe du Monde et que son affrontement avec Doncic pourrait donc faire de grosses étincelles. Alors que Luka a sans surprise mangé ses adversaires lors des matchs du premier tour, Giddey reste sur sa meilleure perf face au Japon (26 points, 5 rebonds, 11 passes), synonyme de qualification au second tour.

Scoreur, playmaker, leader, Josh Giddey s’est comporté en patron pour porter l’Australie dans ce match couperet en terre japonaise. “C’est ce dont on avait besoin” a déclaré la pépite du Thunder après la rencontre, preuve du poids qu’il possède aujourd’hui chez les Boomers au milieu des vétérans Patty Mills, Joe Ingles et Cie. Sur l’ensemble des trois matchs du premier tour, Giddey tourne à 19 points (47% au tir), 5 rebonds et 7,3 passes de moyenne.

Bref, le duel avec Luka Doncic et la Slovénie promet beaucoup. D’autant plus qu’il s’agit d’une revanche pour les Slovènes, privés de médaille par les Boomers aux derniers Jeux Olympiques, et parce que cette rencontre sera très importante pour décrocher une qualif’ pour les quarts de finale.

Notez-le dans vos agendas, le choc Giddey – Doncic est normalement prévu pour vendredi matin (horaire à confirmer).

Source texte : ESPN