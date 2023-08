La Serbie s’est tranquillement imposée ce matin face au Soudan du Sud (83-115) et termine à la première place de son groupe après trois succès en trois matchs. Place aux choses sérieuses au second tour dès vendredi face à l’Italie.

Pendant que Nikola Jokic danse la biguine avec Aaron Gordon dans les contrées éloignées du pays… la Serbie a tranquillement géré la dernière rencontre de sa phase de groupe en disposant facilement du Soudan du Sud (83-115).

Bogdan Bogdanovic (23 points) et Nikola Jovic (25 points) ont parfaitement géré le début de rencontre avant de laisser les remplaçants dérouler.

Il fallait un exploit pour que le Soudan du Sud se qualifie sur cette rencontre, il n’a pas eu lieu. Les Serbes, trop forts et trop complets, ont assuré le coup face à de bondissants Soudanais. Il faudra une victoire de la Chine face à Porto Rico (match à 14h) pour que la sélection soudanaise accède au deuxième tour de la compétition. Autant dire que ce n’est pas gagné. Mais sait-on jamais.

Côté serbe on continue dans le sérieux et l’application des deux premières sorties face à la Chine et Porto Rico. Dans une poule (vraiment) abordable, les Serbes ont fait le boulot sérieusement pour s’offrir la première place de ce groupe B. Au menu du deuxième tour ? L’Italie tout d’abord. Assez décevante, malgré un Simone Fontecchio vraiment en jambes, la sélection italienne n’a pas terminé première de son groupe, la faute à la République Dominicaine fr Karl-Anthony Towns (deuxième adversaire des Serbes au second tour).

Un match pas franchement évident ni pour les Serbes ni pour les Italiens. La Serbie jouera son premier gros match de cette compétition après trois balades de santé en phase de groupe. Côté Squadra Azzura, tomber sur les Serbes n’est vraiment pas un cadeau, deux leaders estampillés NBA (Jović, Bogdanović) et une ossature qui pue le basket FIBA (Nikola Milutinov, Ognjen Dobric). Une opposition pour le moins intéressante à venir dès vendredi.