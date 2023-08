Ils n’auront pas forcé leur talent pour venir à bout d’une vaillante mais clairement plus faible Jordanie. Les États-Unis ont facilement dominé leur adversaire et finissent logiquement en tête du Groupe C. Place à la suite de la Coupe du Monde pour Team USA… et merci Rondae Hollis-Jefferson pour un nouveau match bien gol-ri à regarder.

Par ici pour les statistiques !

Est-ce qu’il pouvait vraiment en être autrement ? Déjà vingt points d’écart après six minutes de jeu. Un scénario sans en être un, puisque la formation de Steve Kerr n’a pas vraiment usé de son énergie pour créer cet écart qui ne sera que graduellement augmenté tout au long de la partie. Les titulaires américains ont bien assuré avant d’aller tous faire un petit mounia sur le banc en fin de rencontre, tandis que ce dernier s’est illustré par quelques belles actions en mode basket plaisir dans les dernières minutes.

BOBBY! BOBBY! BOBBY!#FIBAWC x #WinForAll pic.twitter.com/dGdJpvdfm8

— FIBA Basketball World Cup 2023 🏆 (@FIBAWC) August 30, 2023

Tout faible adversaire que soit la Jordanie, on peut toutefois noter que les remplaçants n’ont jamais trouvé leur rythme et proposent au global une prestation relativement décevante. Nous parlions des problèmes rencontrés par Brandon Ingram en termes d’adaptation et de rôle. Il n’a inscrit que 7 points en 15 minutes. Du côté des gros contributeurs statistiques, on retrouve une nouvelle fois Anthony Edwards avec 22 pions, suivi par Jaren Jackson Jr avec 12 points.

Côté Jordanien, Rondae Hollis-Jefferson termine avec 20 points, 7 rebonds et 3 passes… toujours dans un style Kobe-esque qui nous fait kiffer depuis la fin de semaine dernière. Pour lui comme pour son équipe, l’aventure se termine en termes de qualification, mais il restera encore deux matchs de placement pour nous régaler, affublé de son numéro 24.

Les États-Unis filent donc vers la seconde phase de poules, où ils affronteront la Lituanie puis le Monténégro. Deux matchs complètement à portée des compagnons de Mikal Bridges, mais qui forceront assurément Steve Kerr et Erik Spoelstra à sortir les plaquettes pour autre chose qu’un concours de dessin. Les choses sérieuses vont commencer, et on a bien hâte.

Source : FIBA