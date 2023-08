C’était l’affiche du jour : Brésil – Côte d’Ivoire, un match couperet pour se qualifier au second tour de la Coupe du Monde 2023. Affiche qui a tenu ses promesses grâce à une belle bataille pendant 40 minutes, finalement remportée 89-77 par les Brésiliens d’un grand Yago Santos.

La Côte d’Ivoire y a cru, presque jusqu’à la fin.

À une petite victoire d’une qualification surprise vers le second tour du Mondial (et un possible ticket pour les Jeux Olympiques 2024), les Ivoiriens ont longtemps tenu tête aux Brésiliens, favoris pour prendre la deuxième place du groupe derrière l’intouchable Espagne. Dans un match rythmé, fun, et globalement porté sur l’attaque, les deux équipes se tenaient encore en cinq petits points à trois minutes du buzzer final (79-74). Et puis le Brésil a mis le couvercle.

Un 3-points du logo signé Georginho De Paula a mis un gros coup de massue aux Ivoiriens, puis Yago Santos a définitivement brisé les espoirs de la Côte d’Ivoire avec son propre tir primé pour conclure un 10-0 et donner 11 points d’avance au Brésil.

Santos – auteur de 24 points (dont 19 en première mi-temps, 6/7 à 3-points) et 12 passes en 29 minutes – a porté les siens, qui ont bien galéré quand il a dû temporairement sortir sur blessure en seconde période. Mais les Ivoiriens, malgré un cœur gros comme ça, ont péché offensivement dans le quatrième quart-temps (seulement 12 points sur la période) pendant que les Brésiliens ont fait les big plays nécessaires pour arracher leur qualif’. Santos, De Paula, Tim Soares ou encore Bruno Caboclo sont aujourd’hui les bourreaux de la Côte d’Ivoire.

Deuxième de sa poule, le Brésil va donc accompagner l’Espagne au second tour, dans le Groupe L où il rencontrera d’abord le Canada puis la Lettonie. Un programme bien piquant pour la bande de Yago Santos, privée on le rappelle de Raul Neto blessé.

Quant à la Côte d’Ivoire, troisième de son groupe, elle va basculer dans les matchs de classement 17 à 32, où elle jouera deux rencontres supplémentaires contre le Liban et… l’Équipe de France. Si la déception est forcément là aujourd’hui, les Ivoiriens devront vite se remettre de cette élimination car il y a une qualification pour les JO 2024 de Paris à aller chercher (1 spot pour une équipe africaine dans ce Mondial).