Brandon Ingram frustré par son rôle au sein de Team USA

Favoris parmi les favoris pour remporter la Coupe du Monde 2023, les États-Unis ont cette année (encore) une équipe qui est – sur le papier – loin au dessus du reste en termes de niveau. Un mix de grands joueurs qui doivent se partager la balle et accepter un rôle moins important qu’en NBA. C’est le cas de Brandon Ingram, qui est d’ailleurs frustré par cette situation.

C’est un peu le revers de la médaille, quand on joue dans une équipe si forte et talentueuse à tous les postes. Partager le ballon, jouer moins. Pour que tout le monde apporte sa pierre à l’édifice, pour que l’équipe fonctionne comme un collectif. De belles phrases presque émouvantes qui sont pourtant aux antipodes de ce qui caractérise le jeu NBA, d’où l’ensemble des joueurs sont issus.

Pour Brandon Ingram, leader chez les Pelicans et donc abreuvé de ballons jusqu’à plus soif en temps normal, accepter de moins tâter le cuir pour que tout le monde en profite. Des différences qui peuvent paraître futiles sur le papier, mais qui ont un impact réel sur le terrain. En attestent les 2 points, 2 rebonds et 3 passes d’Ingram lors du premier match de Team USA face à la Nouvelle-Zélande. Il a livré sa frustration à The Athletic.

“C’est totalement différent de ce à quoi je suis habitué. L’équipe gagne donc je ne peux pas me permettre d’être égoïste et de ne penser qu’à moi… Mais c’est un peu frustrant à l’heure actuelle. J’essaye de trouver le moyen d’être efficace. Je sais qui je suis. Parfois, il peut m’arriver d’être borné et de penser que ma méthode est forcément la meilleure. Tout ça est un apprentissage.” – Brandon Ingram

Prendre conscience du problème, c’est déjà faire un grand pas pour le résoudre comme dirait l’autre. Largement remodelée à chaque nouvelle grande échéance internationale, Team USA doit composer avec une préparation express pour placer chacun des membres de l’équipe dans le fauteuil le plus confortable possible. À ce titre, voir un joueur star de NBA avoir des difficultés n’a rien d’étonnant. Pas de panique, il reste encore deux semaines de compétition hein… Et puis Steve Kerr est conscient de tout ça, donc ça va bien bosser.

“Rien n’est vraiment allé dans son sens. Il n’a pas eu beaucoup d’opportunités, mais ça va changer et son heure viendra. Il doit juste continuer. On a 12 joueurs talentueux et tout ce qu’il leur faut à chacun c’est quelques tirs qui rentrent. N’importe lequel d’entre eux est capable. Je m’attends à ce que ça arrive pour Brandon.” – Steve Kerr

Source : The Athletic