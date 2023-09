Battu par le Canada dans le match pour la troisième place, Team USA finit ce mondial au pied du podium. Un échec supplémentaire pour les Américains qui ne pensaient pas revenir d’Asie sans une médaille autour du cou.

Il est impressionnant de voir qu’on peut tout perdre en peu de temps. Il y a 48h, Team USA semblait encore le favori pour remporter la médaille d’or à la Coupe du Monde 2023. Surprise par des Allemands toujours aussi valeureux, la sélection de Steve Kerr a pris un gros coup sur le tête en ne rejoignant pas la Finale. Si l’or et l’argent s’éloignaient ainsi pour l’Oncle Sam, le bronze était lui toujours d’actualité. Pas la plus belle médaille certes, mais une médaille malgré tout et cela aurait permis de faire oublier un peu la piètre 7ème place du Mondial 2019.

Sauf que les Américains ont mis le réveil un peu trop en retard, courant après le score suite à une entame de match particulièrement mauvaise. Un retard à l’allumage rattrapé par le gros money time des camarades de Mikal Bridges. On pensait que la prolongation pouvait offrir le momentum à Team USA mais le Canada a régné sans partage sur les cinq dernières minutes dans les pas d’un grand Shai Gilgeous-Alexander. Comme un symbole, c’est un effectif rempli de joueurs NBA qui enfoncent les Américains et les privent d’une nouvelle médaille FIBA. Dillon Brooks se rappelant au bon souvenir de ses haters.

Un revers qui risque de passer mal au pays. Le drapeau étoilé n’est plus apparu sur un Podium de Coupe du Monde depuis 2014, lorsque Stephen Curry et compagnie avaient conquis l’or. Si on regarde les stats d’un peu plus près, le constat est encore pire. Selon Opta, Team USA n’avait plus enchainé deux Coupes du Monde sans médaille depuis les années 60 ! Ils avaient à cette époque enchainé trois compétitions de suite en dehors du Top 3.

This is the first time Team USA didn’t win a medal in consecutive FIBA World Cup tournaments since 1963-1970 when they ended 4th (1963 & 1967) and 5th (1970) in three consecutive tournaments.

Cette stat est donc toujours d’actualité et les hommes de Steve Kerr tenteront de ne pas égaler leurs aînés lors de l’édition 2027 au Qatar. Peut-être l’occasion de revoir des joueurs d’un autre calibre représenter Team USA lors d’une Coupe du Monde. En attendant, l’ogre US va faire des Jeux Olympiques de Paris 2024 son principal objectif et le roster devrait être à la hauteur pour ce qui devrait encore se rapprocher d’une Redeem Team après les récents échecs américains sur la scène FIBA.

