Incroyable. Exceptionnel… mais tellement mérité. Les Allemands sont les nouveaux champions du monde de basket-ball après leur victoire en finale face à uen Serbie accrocheuse mais dans les cordes en deuxième mi-temps. Gratulierung, meine Herren

Les stats complètes de cette magnifique finale c’est juste ici !

Un match en deux temps, mais un seul vainqueur. Ce vainqueur c’est l’Allemagne, et au vu de la progression de l’équipe de Gordon Herbert ces dernières années…rien de très étonnant. Prime à la continuité, au talent, à l’envie, etc, et il n’y a rien à dire… la planète basket a trouvé un beau champion.

Quelle équipe. De A, à Z.

Quelle équipe.

Le talent de Dennis Schroder, on y reviendra, mais des airs de Tony Parker en 2013, l’apex d’une carrière internationale, Dennis est encore jeune et on lui souhaite d’ailleurs de ne pas finir comme Tony à Rio. Franz Wagner ? Le futur. Trop grand, trop déter’, et dire qu’ils sont deux dans la famille, fans du Magic vous allez vous régaler. Andreas Obst, Johannes Voigtmann, des tronches à jouer les méchants dans un Tarantino, mais alors avec un ballon dans les mains on est sur une fusion entre Ragnar le Breton et Mozart.

Gordon Herbert sur le banc, pfiou. Dire qu’il y a 20 ans le gazier engueulait Eric Micoud à Paris parce qu’il shootait trop (on n’en sait rien), et voilà que pépère est aujourd’hui champion du monde.

Invaincus ces Allemands. Japon, Australie, Finlande, Géorgie, Slovénie, Lettonie, États-Unis, Serbie. Huit matchs ? Huit victoires, un Bertans à deux centimètres de tout foutre en l’air mais peu importe, aujourd’hui ce sont bien les Teutons qui ramènent la coupe à la maison.

Sur le match que dire, à part qu’après une première mi-temps en mode firework asiatique, les adaptations de la pause ont été bénéfiques à l’Allemagne plus qu’à la Serbie. La défense resserrée, Schroder qui accélère toujours plus, et quand les tirs germaniques ne rentraient plus… la défense les gardait dans le match. Voigtmann clutch, Bonga freak, Mo Wagner qui ne sait pas ce qu’il fait mais qui le fait très bien, et si en face Aleksa Avramovic avait pris le relais en attaque d’un Bogdan Bogdanovic effacé en deuxième mi-temps, c’est finalement… le plan anti Milutinov qui aura porté ses fruits. Le pauvre Nikola, si solide durant toute la compète, n’aura pas vu le moindre ballon pendant cette finale, à peine remplacé aujourd’hui par un Petrusev qui proposa parfois des solutions, et par un Nikola Jovic saignant en début de match mais moins ensuite.

Revenus sur la fin de match les Serbes y ont cru, oui, et regretteront peut-être longtemps la blessure de Dobric, touché à la cheville dès le début de match. Mais en définitive une seule conclusion à tirer, et c’est celle qui vous annonce que l’Allemagne est la meilleure nation de basket au monde, quelques semaines après avoir vu Dirk Nowitzki être intronisé au Hall of Fame NBA.

Deutschland ist überall !