C’était l’un des gros enjeux de cette deuxième et dernière journée des quarts de finale de la Coupe du Monde 2023. Paris 2024 vient de récupérer deux nouveaux participants, ils viendront d’Allemagne et de Serbie !

Le plateau final est au complet, en tout cas celui constitué via les perfs des uns et des autres lors de cette Coupe du Monde 2023.

Les nations assurées de participer aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Océanie : Australie

Asie : Japon

Amérique : États-Unis et Canada

Afrique : Soudan du Sud

Europe : Serbie, Allemagne et France (qualifié d’office)

La défaite de la Slovénie a donc précipité ces derniers au TQO (tournoi de qualification olympique) au printemps prochain, et ce sont donc les deux dernières équipes européennes encore en lice qui récupèrent les deux tickets continentaux. Des Serbes en pleine montée en puissance, les Allemands qui en ont chié face à la Lettonie mais qui sont toujours invaincus dans cette Coupe du Monde, et donc deux nations qui n’auront pas à passer par le (terrible) TQO et qui vont pouvoir se préparer sereinement en vue de l’échéance olympique.

Huit équipes qualifiées, et il reste donc quatre places à distribuer, à l’issue de mini-tournois qui se dérouleront à quelques semaines des Jeux. Les principales nations en course pour ces derniers sésames ? Le Brésil, les Bahamas, la République Dominicaine, la Slovénie, la Lituanie, la Lettonie, l’Italie ou encore la Grèce, et l’Asie, l’Afrique ou l’Océanie auront également une chance d’envoyer une nation de plus à Paris. Paris qui n’attend plus que ses héros, Lille aussi d’ailleurs, nous aussi par la même occasion. Car même si cette Coupe du Monde bat encore son plein, les fans français que nous sommes… ont hâte de quitter l’Asie pour se projeter sur de meilleurs lendemains.