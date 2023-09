Après l’Allemagne, qui a décroché son billet pour les demi-finales de la Coupe du Monde plus tôt dans la journée, le Canada a dominé la Slovénie cette après-midi pour rejoindre le dernier carré du Mondial. Le prochain adversaire sur la route des Canadiens ? La Serbie.

Ça y est, on connaît les deux affiches des demi-finales du Mondial 2023 : Team USA – Allemagne, et donc Serbie – Canada.

Portés comme souvent par un grand Shai Gilgeous-Alexander, les Canadiens ont maîtrisé les Slovènes ce vendredi après-midi, deux jours après avoir arraché leur qualification face à l’Espagne dans un match irrespirable. Quant aux Serbes hier, ils ont été impressionnants de facilité face à la Lituanie, qui sont brutalement retombés de leur nuage après leur victoire sur Team USA. Deux équipes en pleine bourre donc, de quoi nous offrir un affrontement XXL vendredi matin à 10h45.

Canada vs Serbia semi-final

Friday, September 8th

3:40 AM Central

Winner advances to the finals 🇨🇦🇷🇸

Will be tough to wake up for, but more than worth it 🙌 pic.twitter.com/KiSvYykeLe

— TF (@ThunderFocus) September 6, 2023

Pour le Canada, ce match face à la Serbie sera l’occasion de marquer encore un peu plus l’histoire du basket canadien. Jamais la sélection n’était arrivée aussi loin dans une Coupe du Monde (meilleur résultat : 6e), et une victoire garantirait aux Canadiens au minimum une médaille d’argent. La médaille d’argent, c’est ce que la Serbie a décroché lors du Mondial 2014, où elle est tombée en finale face à Team USA. Peut-être qu’on aura droit à un remake de cette affiche ce dimanche.

Shai Gilgeous-Alexander, R.J. Barrett, Dillon Brooks, Bojan Bogdanovic, Nikola Jovic… y’aura du très beau monde sur le parquet de Manille vendredi matin. Faudra pas faire la grasse mat’ !