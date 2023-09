En démonstration, la Serbie n’a pas tremblé pour dominer la Lituanie et se qualifier pour les demi-finales du Mondial 2023. Elle y retrouvera le vainqueur de Canada – Slovénie.

Sur son petit nuage après son succès prestigieux face à Team USA, la Lituanie se voyait déjà accrocher un autre cador à son tableau de chasse. Le début de rencontre va d’ailleurs sourire aux Baltes avec une grosse adresse à 3-points tandis que Jonas Valanciunas fait son chantier à l’intérieur. Les Serbes ne s’affolent pas. Bogdan Bogdanovic est déjà en jambes, le collectif suit derrière. Menée, la Serbie reste bien au contact dans un match au rythme effréné et plaisant à voir.

Le deuxième quart-temps va annoncer la couleur pour la suite du match. L’attaque lituanienne se dérègle totalement. Trop de pertes de balle, trop de shoots compliqués alors que la Serbie, elle, ne ralentit pas d’un pouce. Milutinov fait ses points à l’intérieur et le coup de chaud de Bogdanovic (déjà 18 points à la pause) met un gros coup sur la tête des Lituaniens. À la mi-temps, la Serbie compte 11 points d’avance et c’est mérité.

Au retour des vestiaires, la Lituanie montre un peu du mieux en attaque avec une bonne circulation de balle et l’écart se réduit. Accalmie de courte durée puisque la Serbie va remettre les choses au clair. La défense resserre les rangs, Stefan Jovic est dans un autre monde sur ce troisième quart-temps, la Lituanie prend de nouveau l’eau de toutes parts. La Lituanie bafouille son basket, le collectif serbe se régale et sort la masterclass. La Serbie reprend 18 longueurs d’avance avant d’attaquer le money time. Autant dire que c’est Game Over avant l’heure.

Le dernier quart-temps sera un peu moins de qualité avec une adresse en baisse des deux côtés et la Serbie qui gère tranquillement ses 20 points d’avance au tableau d’affichage. On s’attendait à un gros combat entre ces deux équipes mais la Serbie a coulé totalement une équipe de Lituanie qu’on a eu du mal à reconnaître. Les Serbes envoient un nouveau gros message à la concurrence et il faudra faire aussi bien au moment de faire face à la Slovénie ou au Canada en demi-finale.

