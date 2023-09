Alors que la rentrée a eu lieu en début de semaine, voilà que Puma dévoile un nouveau coloris pour son modèle All-Pro Nitro. Une teinte fluo au bon goût de citron, pour montrer que l’été fait de la résistance sur les parquets, en y apportant une bonne dose de style. Présentation du modèle porté par Scoot Henderson, que vous pouvez retrouver ici !

Ah, la rentrée. Un moment qui ne laisse que très rarement indifférent, entre excitation, trac, stress et envie. Pour ce qui est du sport, vous pouvez néanmoins supprimer tous les adjectifs négatifs qu’on vient de citer, car la rentrée est LE moment attendu par tous ceux qui commençaient à méchamment se gratter en pensant aux terrains de basket…

L’équipe de design de Puma a justement choisi de sublimer ce retour sur les parquets avec un tout nouveau coloris du dernier modèle conçu par le Félin. La Puma All-Pro Nitro, version “Lime Squeeze”. Un coloris jaune fluo, aux notes citronnées très dynamiques et estivales. Ici, on apprécie la prise de risque avec un tel coloris, le fluo est une couleur qui divise… mais les touches sont bien dosées et bien réparties, ce qui donne un ensemble particulièrement agréable. La combinaison avec le blanc donne un rendu très clair qui passe très bien. Mention spéciale aux lignes en relief sur la semelle.

Comme d’habitude, la chaussure est construite autour des principes de fluidité et de dynamisme, ce qui donne une impression de légèreté avant même d’enfiler la paire. Un bon point, qu’on veut désormais être aussi sécurisant pour l’utilisateur.

Ça tombe bien, on va causer technologie. La paire s’inspire de la Puma Clyde All-Pro, saluée par la critique comme l’un des meilleurs modèles basket de la marque. Puma y ajoute sa recette secrète, la mousse Nitro infusée de nitrogène, pour un amorti cinq étoiles et une semelle intermédiaire permissive en termes de mouvements tout en stabilisant bien les pas latéraux.

Un bon renfort latéral, c’est la clé d’une chaussure qui met l’utilisateur en sécurité. Le système de laçage est aussi conçu dans cet esprit, pour compléter l’aspect “sécurité” de la chaussure. Enfin, l’avant de la chaussure est en mesh, pour permettre aux pieds de respirer tout en étant à l’aise. Un modèle joli, efficace et léger. Un modèle qui sera porté par Scoot Henderson à la reprise de la saison du côté de Portland, mais aussi par les Frenchies Killian Hayes, Nadir Hifi ou encore Terry Tarpey. Un modèle qui risque d’envoyer deux trois adversaires sur les rotules, qu’il s’agisse de NBA ou de Départementale 2. La Puma All-Pro Nitro, version “Lime Squeeze”, disponible sur Puma.com, Basket4Ballers, Decathlon et d’autres revendeurs spécialisés pour la somme de 130€.

Source : Puma