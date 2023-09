Coupe du Monde 2023 : Team USA corrige l’Italie et s’envole pour les demi-finales (100-63)

Belle mise au point des Cainris. Alors que la tendance annonçait une Team USA « de moins en moins crainte », voilà que les enfants de l’Oncle Sam se mettent à uriner sur l’Italie. 102 à 51. Aucun respect, rien.

L’Italie ne pouvait pas battre Team USA en tirant à 2/19 à 3-points en première période. C’était impossible. Ou alors avec un Simone Fontecchio à 18/21 au lay-up, mais ça n’a pas été le cas. Ou peut-être si Tyrese Haliburton était passé à côté de son match, mais encore une fois, rien n’en fut. Qu’il est fort ce jeune carré à tête longue. Du basket plein les mains. La propreté d’un très grand en devenir. Son côté le plus « friendly » ? Pas l’envie de noircir la feuille de stats pour noircir la feuille de stats. Un altruiste bourré de talent qui fait d’une équipe B une excellente alternative à la A. D’ailleurs, ce fut là toute la désillusion de l’Italie. Les bruits de couloir annonçait un match plus équilibré que 20 ans auparavant. Avant l’entre-deux, le contexte était celui d’un « Bancherico » : une équipe dalleuse et qui souhaite la peau de l’enfant maudit, contre une autre, plus décontracte et à même de se faire surprendre. En 2023, bien qu’admirés, les joueurs NBA ne sont plus craints.

Quarante minutes de joute plus tard ?

Victoire 100 à 63 des Ricains. Coup de balai total signé du groupe de Steve Kerr. Les idées préconçues sont réinstallées. Mikal Bridges sur un nuage, avec une feuille de match à 24 points à 8/11 au tir dont 4/6 à 3-points, 7 rebonds et 2 interceptions. Austin Reaves en porteur de foudre : un putback du bonhomme avant la mi-temps, et c’est tout le banc étasunien qui danse la bachata. L’entraîneur de l’Italie, Gianmarco Pozzecco, n’a même pas eu le temps de taper un front-contre-front avec un arbitre, ni d’exploser sa chemise sur un tir guerrier de Simone Fontecchio. Rien. Pas une once de frissons, seulement un écart installé dès le premier quart-temps – puis alourdi au fil de la rencontre. Qu’en retient-on ? Que cette Team USA a été intelligemment bâtie par Grant Hill et Steve Kerr, avec des jeunes joueurs motivés à l’idée de décrocher un vrai titre mondial. Passe de alley-oop sous les jambes de Tyrese Haliburton pour Paolo Banchero, et les enfants s’amusent. Tout l’enjeu de cette rencontre – à savoir, faire vivre un enfer à Banchero, justement – a été déménagé en fond de crâne. Désormais, rien ne compte plus que de battre les Américains. Prochaine sélection à s’y essayer ? L’Allemagne ou la Lettonie. Réponse ce mercredi.

