Les highlights de Mikal Bridges (24 points, 7 rebonds) face à l’Italie

Alors que Team USA a facilement corrigé l’Italie en quart de finale du Mondial, Mikal Bridges en a profité pour faire le show avec 24 points et 7 rebonds en seulement 18 minutes. Trop facile le leader des Nets.

Mikal Bridges ou Kevin Durant, on n’est pas vraiment sûr de qui était sur le terrain cette aprèm face à l’Italie. Il faut dire que le premier a tendance à jouer aussi bien que le second depuis son transfert de Phoenix vers Brooklyn. Si Anthony Edwards reste le leader de cette version 2023 de Team USA, Mikal Bridges a rappelé face à l’Italie qu’il faut aussi compter sur lui au scoring. En feu, Mikal Bridges nous a offert l’arsenal complet. Gros shoot du parking, attaque de cercle avec le petit and one. Du tout bon pour Mr Ponts qui a comme toujours été un maillon essentiel en défense avec notamment deux interceptions.

Si le match était déjà presque fini à la pause avec une large avance pour Team USA, le coup de chaud de Bridges au retour des vestiaires a permis de clore les débats une fois pour toute. 10 points en 5 minutes pour l’ailier histoire d’aller chercher sa meilleure marque du tournoi : 24 unités à 73% au tir dont 4/6 du parking. Il a même pu se reposer tranquillement toute la fin du match sur le banc.