Des nouvelles du bon vieux Kawhi Leonard, et elles sont rassurantes. Alors qu’on l’avait vu en grande difficulté lors des Playoffs face aux Mavericks, largement gêné par les blessures, Kawhi a apparemment laissé toutes les galères derrière lui et a impressionné tout le monde lors d’un workout récent.

Il avait raté les huit derniers matchs de saison régulière et quatre des six matchs du premier tour des Playoffs à cause d’une inflammation au genou droit. Après l’élimination contre les Mavs de Luka Doncic, il avait globalement disparu de la circulation, ne donnant signe de vie qu’à l’occasion de la publication d’une série de photos où on le voit en survêtement, assis sur une charrette au Costa Rica.

Kawhi Leonard enjoying the NBA offseason in Costa Rica.

📸: kawhisklawset on IG pic.twitter.com/F0PrcmpDKP

— Joey Linn (@joeylinn_) June 30, 2024

Rassurez vous, Kawhi Leonard est réapparu depuis, et pas à moitié. A l’occasion d’un workout effectué vendredi dernier et alors que des doutes persistaient sur son état physique, il a été confirmé que Kawhi serait de la partie pour le camp d’entraînement de Team USA, censé commencer dans deux jours à Las Vegas. Grant Hill, directeur d’USA Basketball, et Steve Kerr, coach de Team USA, étaient sur place pour voir dans quel état se trouvait l’ailier des Clippers, inquiets à cause de la tournure qu’a pris sa saison 2024. L’oncle de Kawhi ainsi que le président des opérations basket des Clippers, Lawrence Frank, étaient également sur place. Et il se trouve que Kawhi est bel et bien… dans un grand état de forme. Pendant l’heure qu’a duré le workout, il a eu l’occasion de rassurer sur l’état de son genou droit et a apparemment “à peine raté le moindre shoot”. Les doutes ont été dissipés aussi rapidement qu’ils étaient apparus, et Kawhi Leonard devrait bien pouvoir tenir sa place au premier entraînement de Team USA, programmé pour ce dimanche !

Source texte : Los Angeles Times