Éliminée dès le second tour de la Coupe du Monde 2023, l’Australie n’a pas répondu aux attentes sur cette compétition. À un an des Jeux Olympiques de Paris, la fédération australienne a malgré tout maintenu sa confiance en son coach, Brian Goorjian.

Au moment de débuter ce Mondial 2023, l’Australie avait une bonne tête de candidate au dernier carré et plus si affinités. Il faut dire qu’entre les anciens Patty Mills, Joe Ingles et toute la jeune génération prometteuse portée par Josh Giddey et Josh Green, il y avait de quoi avoir de l’ambition. Pas de bol, les Boomers n’ont pas pu donner vie à ce rêve. Faciles face au Japon et la Finlande, les Australiens ont buté à chaque fois qu’ils ont affronté un cador. Une défaite d’une courte tête face à l’Allemagne au premier tour puis une plus nette face à la Slovénie de Luka Doncic dans la seconde phase. Conséquence directe : l’Australie n’a pas pu voir les quarts de finale.

Si le billet pour Paris 2024 a été validé grâce au classement général de l’Australie sur la Coupe du Monde, difficile de ne pas voir ce tournoi comme un petit échec au pays des Kangourous. Fragilisé par cette sortie de piste rapide, le sélectionneur Brian Goorjian a pourtant reçu le soutien de sa direction. Matt Scriven, patron du basket Australien, a fait part de sa déception quant aux récents résultats tout en confirmant son coach à son poste. Des propos rapportés par Basket News.

“Brian est l’un des entraîneurs les plus respectés et les plus qualifiés du pays, il est sous contrat jusqu’à Paris et notre soutien à son égard est indéfectible. Il sera à la tête des Boomers.” “Le résultat de cette Coupe du monde est décevant et nous allons en tirer les leçons, reconstruire et nous concentrer sur une place sur le podium à Paris. Nous comprenons que nos supporters soient déçus de la 10e place, tout comme nous. Les joueurs, les entraîneurs et le personnel d’encadrement sont profondément affectés.”

Source texte : Basket News