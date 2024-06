Alors que des rumeurs apparaissaient sur une possible non-participation de Nikola Jokic aux Jeux Olympiques de Paris 2024, tout le monde est désormais fixé. Le MVP de la NBA sera bel et bien de la partie pour ces JO d’après ESPN, après avoir été inclus dans le groupe des seize Serbes de Svetislav Pesic. En voilà, une bonne nouvelle !

Certes, techniquement Nikola Jokic pourrait être coupé de l’effectif serbe au moment de restreindre le groupe à douze joueurs. Mais honnêtement on a plus de chances de voir le rédacteur de cet article se faire appeler par la fédération Ouzbèque aux épreuves de skateboard que de voir ce scénario arriver. Après être sorti en huitième de finales de l’EuroBasket de 2022 face aux Italiens, avoir raté les Jeux de Tokyo en 2021 et récolté une médaille d’argent à Rio en 2016 contre Team USA, c’est en quête de l’or que ce groupe serbe va partir. Accompagné par Bogdan Bogdanovic des Hawks, Nikola Jovic du Heat, Vasilije Micic et Aleksej Pokusevski des Hornets, le Joker rejoint un groupe médaillé d’argent aux derniers championnats du monde après sa défaite 83-77 en Finale contre l’Allemagne, il y a de quoi faire du dégât !

Nikola Jokic has been included in the Serbian national team’s roster for the Paris Olympics 🇷🇸✊ pic.twitter.com/r9k6PE1AVD

— BasketNews (@BasketNews_com) June 10, 2024

La fin de saison anticipée face aux Wolves en demi-finales de Conférence a dû faciliter la décision de Nikola Jokic de prendre part à Paris 2024. Après avoir apparemment passé les dernières semaines à faire du bateau avec ses amis, le Serbe va pouvoir arriver sur ces Jeux Olympiques en ayant emmagasiné le max de repos possible. Il en aura bien besoin, la Serbie ouvre son tournoi le 28 juillet contre la Team USA de LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry et Joel Embiid. Pfiou…