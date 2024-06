Kevon Looney bientôt coupé par les Warriors ?

Dans le rouge financièrement, les Warriors pourraient soulager (un peu) leurs comptes en ne garantissant pas la dernière année de contrat de Kevon Looney. La fin d’une idylle de 9 ans ?

Au moment du titre des Warriors en 2022, Kevon Looney semblait avoir gagné sa place parmi les meubles de la franchise. Prolongé pour 3 ans à un tarif très raisonnable, le pivot pouvait imaginer son futur avec sérénité du côté de San Francisco.

Deux ans plus tard, la donne a bien changé. Malgré une place toujours bien établie dans la rotation de Steve Kerr, Looney apparait moins indispensable aux Dubs. Avec l’émergence de Jonathan Kuminga, le passage de plus en plus régulier de Draymond Green au poste 5 et la belle surprise Trayce Jackson-Davis, le temps de jeu du Looney Tunes a bien chuté (de 24 à 16 minutes par match en un an).

Vu sa situation financière, et avec les dossiers Klay Thompson et Chris Paul à gérer sur cette intersaison, Golden State semble vouloir économiser chaque centime possible. Aussi, Tim Kawakami de The Athletic révèle qu’il est “probable” que les Warriors libèrent Kevon Looney avant la Free Agency. En clair, ils ne garantiront pas sa dernière année de contrat. Seuls 3 des 8 millions étaient garantis, ce qui permettra à la franchise de sauver 5 millions dans ses comptes.

Si Kevon Looney se retrouve libre, il ne devrait pas manquer d’offres. S’il est extrêmement limité sur le plan offensif, Looney reste un solide pivot capable d’apporter défense, combativité et rebonds et il a pour lui une grosse expérience en postseason (77 rencontres disputées) avec 3 titres de champion NBA dont un en tant que titulaire. Avis aux amateurs !

Source texte : The Athletic