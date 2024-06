Les audiences de la WNBA sont en plein boum

La WNBA monte en puissance ! Audiences télé, places et maillots vendus, la Ligue explose ses chiffres de la saison passée. L’effet Caitlin Clark sans doute.

Entre le concours de shoot de Sabrina Ionescu avec Stephen Curry et la Draft de Caitlin Clark, la WNBA a été sous le feu des projecteurs ces derniers mois. Plus que jamais, la ligue des filles semble acquérir de nouveaux fans dans le monde entier, impatients de voir si l’ancienne légende de NCAA va confirmer tout son potentiel. Sans oublier la conquête du titre avec plusieurs équipes taillées pour aller jusqu’au bout entre les Aces de Las Vegas, le New York Liberty ou encore le Connecticut Sun.

L’engouement est réel et il se voit dans les stats que la WNBA a communiqué ces dernières heures. On vous résume ça en quelques lignes :

Remplissage des stades qui augmentent de 156% avec plus de la moitié des matchs déjà à guichets fermés.

Les stades ont été remplis à hauteur de 94% de leurs capacités cette saison. C’est une augmentation de 17% par rapport à 2023.

1,3 millions de téléspectateurs en moyenne devant les matchs cette saison, c’est trois fois plus que la saison passée.

Record de ventes du merchandising en WNBA et des ventes en hausse de 756% par rapport à 2023.

Record de League pass vendus pour la WNBA et une hausse de 355% par rapport à 2023.

Source texte : WNBA