La qualification aux Jeux Olympiques de Paris 2024 est aussi l’un des (gros) enjeux de cette Coupe du Monde. On vous explique le processus pour s’y inviter directement sans passer par le traditionnel TQO (tournoi de qualification olympique).

La Coupe du Monde 2023 vient de clôturer sa phase de groupe. Certaines équipes joueront des matchs de second tour pour tenter se qualifier en quarts de finale, d’autres joueront des matchs de classement pour les places 17 à 32. Pour certaines nations (notamment asiatiques et africaines) ces matchs de classement sont primordiaux pour une qualification directe aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. On vous explique tout.

Chaque continent se voit attribuer un nombre de places qualificatives pour les Jeux de Paris :

Chaque équipe la mieux classée (ou dans les deux premières) de son continent décrochera automatiquement sa place pour Paris 2024. C’est donc déjà le cas pour l’Australie qui – à la faveur de l’élimination cette après-midi de la Nouvelle-Zélande face à la Grèce – est assurée de terminer meilleure équipe d’Océanie de la compétition. Elle rafle donc le seul ticket attribué et contraint les néo-zélandais à disputer le TQO. Vous nous suivez ?

On fait le point continent par continent :

Afrique : 1 ticket en jeu et aucune équipe ne s’est qualifiée pour le second tour. Il faudra donc ferrailler en match de classement pour aller gratter ce ticket si précieux pour les JO. La lutte s’annonce acharnée et le match entre l’Angola et le Soudan du Sud s’annonce notamment monstrueux en termes d’enjeu.

La suite de la compétition revêt donc un double enjeu pour les nations éliminées mais aussi pour celles qui se battent encore pour la couronne mondiale. Une place directement aux Jeux Olympiques sera clairement un objectif supplémentaire pour toutes les nations engagées qui peuvent encore y prétendre. Il y aura donc de l’enjeu à tous les étages, sauf pour la France, oui oui on sait.