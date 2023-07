Stephen Curry pense aux Jeux Olympiques de Paris 2024

Et si Stephen Curry participait au Jeux Olympiques de Paris l’été prochain ? Le principal intéressé, qui n’a toujours pas de médaille olympique dans son immense armoire à trophées, a évoqué chez ESPN la possibilité de revêtir à nouveau la tunique de Team USA l’été prochain dans la ville lumière. Avec Steve Kerr à la tête de la sélection américaine, une possible participation de Curry ferait d’autant plus sens.

Aussi étrange que cela puisse paraître, Stephen Curry n’a jamais participé aux Jeux Olympiques pour son pays. alors Steve Kerr, entraîneur quatre fois titré en NBA avec les Warriors commence gentiment à préparer le terrain pour attirer sa superstar dans la Team USA pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, tout en pensant à la Coupe du Monde qui se tiendra à la fin du mois d’août en Asie.

“C’est la seule partie de mon CV sur laquelle mon entraineur (Steve Kerr) n’arrête pas de me chambrer” – Stephen Curry à propos de son palmarès vierge aux JO. “Il (Steve Kerr) est déjà en train de recruter pour l’été prochain. J’encourage les gars pour les championnats du monde de cette année. Je sais qu’ils représenteront bien les États-Unis et qu’ils remporteront l’or”

La participation de Stephen Curry aux Jeux dépendra de plusieurs facteurs et notamment de l’exercice 2023-24 de sa franchise. Mais à 35 ans, les Jeux Olympiques de Paris apparaissent comme la dernière opportunité pour Curry de remporter un titre olympique. Le chef l’a semble-t-il très bien compris.

“Je n’ai aucune idée de ce à quoi ressemblera l’été prochain. C’est évidemment un bonus supplémentaire que le coach Kerr soit à la tête de l’équipe. J’adorerais jouer pour lui n’importe quel jour de la semaine, alors on verra ce qu’il en est à l’été 2024”

Tous les fans de basket peuvent y croire et ont des raisons de penser que Stephen Curry prendra part aux joutes olympiques l’été prochain, pour qu’enfin Steve Kerr arrête de le chambrer sur la seule partie vierge de son immense palmarès. HYPE maximale.

Sources citations : ESPN