Agent libre restreint, Moussa Diabate a décroché un two-way contract pour la deuxième année de suite du côté de Los Angeles selon le journaliste de Hoops Hype Michael Scotto.

Bonne nouvelle, Moussa Diabate prolonge l’aventure en NBA avec ce nouveau contrat two-way signé chez les Clippers. Après les récentes arrivées des rookies Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly, Rayan Rupert et Sidy Cissoko, Moussa vient s’ajouter à la liste des pépites tricolores qui évolueront dans la Grande Ligue l’an prochain.

The Los Angeles Clippers have agreed to a two-way contract with Moussa Diabate, league sources told @hoopshype.

— Michael Scotto (@MikeAScotto) July 17, 2023

Sélectionné en 43eme position de la Draft 2022 par les Clippers, Moussa Diabate a disputé 22 matchs lors de sa saison rookie pour des moyennes de 2,7 points et 2,3 rebonds en 9 minutes. C’est surtout en G League qu’il s’est illustré, avec une ligne statistique bien plus fournie : 15,9 points, 12,4 rebonds, 1,8 assist et 1,1 contre en 32,7 minutes par match sous le maillot des Ontario Clippers. Des performances qui lui ont d’ailleurs valu une place au sein de la Third All-Team et la All-Rookie Team de G League.

On devrait d’ailleurs pas mal retrouver le Français en ligue mineure l’année prochaine, puisque le two-way contract qu’il a signé lui permet de faire des allers-retours entre la NBA et le G League selon les besoins de sa franchise. Il devrait aussi faire quelques apparitions en NBA sur le poste de pivot, au relais de la paire Zubac-Plumlee.

Can confirm the LA Clippers have signed Moussa Diabate to a two-way contract.

I’m told Moussa had strong interest from the New York Knicks, but Clippers are still very high on him, and made sure he stayed with them.

— Joey Linn (@joeylinn_) July 17, 2023

Selon le très bien renseigné Joey Linn qui assure la couverture médiatique des Clippers pour Sports Illustrated, les Knicks étaient très intéressés par le profil de Diabate, mais la franchise de L.A. a tout fait pour le conserver parce qu’elle croit encore beaucoup en son potentiel. Elle a d’ailleurs intégré le Français à son roster de Summer League 2023, où il n’a pas vraiment brillé à cause de problèmes de santé (virus et mal de dos), ce qui n’a pas empêche les Clippers de lui donner un nouveau contrat.

Et un Français de plus en NBA la saison prochaine ! Moussa Diabate reste chez les Clippers aux côtés de son compatriote Nicolas Batum… pour l’instant, parce que l’été n’est peut-être pas fini pour la franchise de L.A.

Source : Hoops Hype, Sports Illustrated