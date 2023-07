Sorti de la rotation du coach Tom Thibodeau cette saison, Evan Fournier a passé une grande partie de l’année sur le banc des Knicks. Une situation forcément compliquée à vivre pour le compétiteur qu’est Vavane, qui espère plus que jamais changer d’air pour relancer sa carrière NBA.

C’est à travers un entretien avec Yann Ohnona de L’Équipe qu’Evan Fournier est revenu sur sa saison 2022-23. Une saison où il a été limité à seulement 27 matchs et 7 titularisations, pour à peine 17 minutes de jeu par soir. C’est simple, depuis sa saison rookie il y a dix ans, Vavane n’avait jamais joué aussi peu, et forcément ses stats ont largement chuté (6,1 points, 1,8 rebond, 1,3 passe à moins de 34% au tir).

Clairement, Evan Fournier n’imaginait pas ça quand il a signé à New York en 2021 pour réaliser un rêve de gosse. Il n’imaginait pas ça non plus quand il a battu le record de John Starks en mars 2022 pour le plus grand nombre de 3-points inscrits en une saison par un joueur des Knicks. Mais après une dizaine de matchs cette saison, le coach Tom Thibodeau l’a mis sur la touche. La raison ? Un Vavane en mal de rythme en attaque, et un coach qui cherchait plus de défense sur le poste d’arrière. Fournier n’a ensuite plus jamais retrouvé sa place dans le cinq de départ, occupée par le jeune Quentin Grimes pendant le reste de la saison. Une situation difficile à vivre, surtout au début.

“Au début, oui. Tu veux cracher sur tout le monde. T’as la haine. Derrick Rose et moi, on se regardait et on se disait : ‘Mais qu’est-ce qu’on fout là ?’ Durant les 5×5, on était sur le côté comme des Espoirs. Des moments pas cool. Et quand j’ai réalisé que ça ne changerait pas, j’ai pris les choses plus tranquillement. Je me suis concentré sur moi et n’ai plus laissé le reste m’atteindre.”

Quand Evan a compris qu’il ne rentrait plus dans les plans de Tom Thibodeau, il a changé son approche. Sur le plan sportif d’abord, lui qui s’est “entraîné comme dans une intersaison” pour rester en forme malgré son temps de jeu très faible voire inexistant. Mais aussi sur le plan perso, lui qui a pu profiter plus souvent de sa famille et de New York.

“C’est l’année où j’ai pris plus de plaisir hors parquet. Par contre, dès que j’allais à la salle…”

Non transféré au moment de la trade deadline de février, Evan Fournier a donc en quelque sorte perdu une année. Alors aujourd’hui, tout ce qu’il veut, c’est changer d’environnement pour pouvoir montrer qu’il reste un joueur solide en NBA et surtout reprendre du plaisir à jouer.

L’arrière français est sur le point d’entrer dans sa dernière année de contrat (les Knicks possèdent une team option sur la saison 2024-25) à 19 millions de dollars, et il n’imagine pas la franchise de New York le conserver une année de plus. Les dernières rumeurs laissent entendre justement que les Knicks cherchent à le transférer. C’est tout ce que demande Vavane.

“Je serais abattu (de rester aux Knicks). […] Si je restais, ce serait une catastrophe, sportivement, pour ma carrière, tout. Un an sans jouer, je peux gérer. Deux… ce serait terrible.”

Source texte : L’Équipe