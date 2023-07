Quelques heures après la déclaration bancale de Joel Embiid sur son avenir, une autre info est venue contrebalancer celle selon laquelle il était prêt à quitter Philly pour gagner un titre. D’après une source proche des Sixers (hum hum), Jojo aimerait passer toute sa carrière chez les Sixers.

C’est un dossier qui fait beaucoup de bruit dans la sphère NBA depuis hier. Interrogé sur ses ambitions, Joel Embiid a, sans grande surprise, expliqué que son objectif principal était de remporter un titre. Jusque là, pas de problème. On aurait même été inquiet que le MVP de la saison dernière n’ait pas ce genre d’ambitions. Mais c’est la suite de la déclaration qui fait tiquer.

“Je veux juste gagner un titre, quoi qu’il en coûte. Je ne sais pas où ça se fera. Que ce soit à Philly ou ailleurs, je veux juste avoir une chance d’accomplir cela.” – Joel Embiid au micro de Maverick Carter lors du UNINTERRUPTED Film Festival

Une sortie pas très rassurante qui semble vouloir dire qu’Embiid ne ferme pas la porte à un départ de Philadelphie. L’information a tourné très vite et fait couler beaucoup d’encre, si bien qu’une source anonyme apparemment très bien renseignée sur les Sixers s’est empressée de la contrebalancer par une autre news. Selon cette source, qui s’est adressée au média américain The Athletic, Embiid n’aurait pas exprimé de volonté de départ à son équipe. La franchise penserait même qu’il aimerait avoir une trajectoire semblable à celle de Dirk Nowitzki ou Kobe Bryant.

“Pour ce qui est de savoir si Embiid essaye de quitter Philadelphie prochainement, une source proche des Sixers a affirmé à The Athletic que lui et ses proches n’ont pas partagé un tel message à l’équipe. En réalité, l’organisation pense encore qu’Embiid adorerait suivre la trajectoire de Dirk Nowitzki ou Kobe Bryant et rester dans le même équipe pour toute sa carrière.”

Cette info est à prendre avec des pincettes puisqu’elle semble provenir d’une source proche des Sixers, qui ont évidemment tout intérêt à faire savoir que leur franchise player est bien à Philly et souhaite y rester. Embiid s’est d’ailleurs lui-même exprimé – corrigé, si on peut dire – sur les réseaux sociaux. En réponse à un tweet critiquant sa déclaration, il a répondu “Mec, regarde mon deuxième prénom” en parlant de son pseudo Twitter “Troel” en référence au troll. En gros, Jojo veut nous faire croire dire qu’il rigolait lorsqu’il a dit qu’il voulait gagner un titre peu importe l’endroit.

Buddy Check my middle name https://t.co/m9CtdaK4Kg

— Joel “Troel” Embiid (@JoelEmbiid) July 17, 2023

Difficile de démêler le vrai du faux dans cette histoire, mais il y a fort à penser que la déclaration d’Embiid n’est pas anodine au regard de la situation actuelle de sa franchise. En plus des quelques joueurs importants partis à la Free Agency, les Sixers risquent en effet de perdre leur deuxième option, James Harden, qui souhaite quitter Philly (lui, on en est sûr). L’équipe autour du MVP risque de perdre en talent et en compétitivité la saison prochaine, et les chances de titre de s’amenuiser. Pas la meilleure situation pour un joueur qui “veut juste gagner un titre, quoi qu’il en coûte”…

Est-ce que Joel Embiid aimerait passer toute sa carrière à Philly et y remporter une bague de champion ? Évidemment. Mais sera-t-il loyal au point de rester encore longtemps chez les Sixers si les résultats ne s’améliorent pas ? Rien n’est moins sûr, alors on va continuer de surveiller ce dossier avec attention, troll ou pas troll.

Source : The Athletic