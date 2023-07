Alors que l’avenir de James Harden aux Sixers continue de représenter un gros point d’interrogation, celui de Joel Embiid pourrait également devenir un vrai sujet si le Barbu venait à partir en échange d’une contrepartie insuffisante (ou pas de contrepartie du tout). Et la dernière déclaration du MVP ne va clairement pas rassurer les fans de Philadelphie…

Invité tout récemment au UNINTERRUPTED Film Festival du côté d’Hollywood, Joel Embiid a dévoilé ses ambitions à Maverick Carter, le business manager et grand copain de LeBron James. Sans surprise, le meilleur joueur de la saison régulière 2022-23 a parlé de titre NBA, mais c’est plutôt ce qu’il a dit juste après qui a de quoi intriguer.

“Je veux juste gagner un titre, quoi qu’il en coûte. Je ne sais pas où ça se fera. Que ce soit à Philly ou ailleurs, je veux juste avoir une chance d’accomplir cela.”

“Que ce soit à Philly ou ailleurs.” Voilà des mots qui vont forcément faire parler.

N’ayant toujours pas franchi le cap des demi-finales de Conférence Est avec les Sixers, Joel Embiid commence peut-être à s’impatienter, surtout que son lieutenant James Harden – arrivé en échange de Ben Simmons en février 2022 – ne pense aujourd’hui qu’à partir vers les Clippers. Même si les Sixers semblent vouloir garder le Barbu la saison prochaine peu importe ses motivations, la situation est loin d’être idéale pour une équipe qui vient également de changer d’entraîneur avec l’arrivée de Nick Nurse à la place de Doc Rivers. De quoi pousser Jojo à demander à son tour son transfert dans un avenir relativement proche ?

On n’en est pas là, et on rappelle que Joel Embiid possède encore trois années de contrat minimum (avec une player option à 59 millions de dollars sur la saison 2026-27) avec Philadelphie. Mais c’est clairement un dossier qui pourrait devenir de plus en plus chaud selon l’évolution de la situation chez les Sixers au cours de la saison à venir.

“Ce n’est pas facile (de gagner le titre), vous avez besoin de plus qu’un, deux, ou trois gars. Vous devez avoir de bonnes personnes autour de vous. Chaque jour, je travaille dur pour être au niveau afin d’être productif et de concrétiser cela.” – Joel Embiid

Le titre NBA est la seule chose qui manque vraiment au palmarès du MVP pour pouvoir être considéré parmi les plus grands. Et en voyant le pivot Nikola Jokic soulever le Larry O’Brien Trophy en juin dernier, on imagine que la patience d’Embiid se rapproche encore plus de ses limites, même si le pivot star de 29 ans n’est pas non plus exempt de tout reproche lors des éliminations successives de Philly en Playoffs.

En tout cas, à travers ses mots, Jojo vient de mettre un gros coup de pression aux Sixers…

Source texte : interview Joel Embiid x Maverick Carter

"I just want to win a championship. Whatever it takes. I don't know where that's gonna be. Whether it's in Philly or anywhere else. I just want to have a chance."

