La saison NBA est terminée depuis le 12 juin dernier, la Summer League est sur le point de se conclure, et la Coupe du Monde est prévue seulement pour fin août. Cela nous laisse devant un mois complet sans vraie compétition mais heureusement, Basketball Never Stops. L’été représente en effet une belle occasion de mater certains des meilleurs lycéens en action, et notamment les fils de stars.

La ville de Las Vegas n’accueille pas uniquement la Summer League en ce moment, elle accueille également le Las Vegas Big Time Tournament, tournoi annuel rassemblant plus d’une centaine d’équipes, filles et garçons, avec certains prospects particulièrement prometteurs. Dans le lot cette année : les lycéens Bryce James, Kiyan Anthony et Jacob Wilkins. Si leur nom vous dit quelque chose, c’est normal puisqu’il s’agit des fistons de LeBron, Melo et Dominique. Et ils étaient tous sur le même parquet au même moment ce week-end, l’équipe Strive For Greatness de Bryce James et Kiyan Anthony affrontant celle des Georgia Stars guidée par Jacob Wilkins.

Le résultat au final ? Une victoire du duo James – Anthony sur le score de 70-66, tout ça sous les yeux de Melo et de la femme de LeBron. C’est Kiyan qui a brillé le plus avec 22 points, tandis que Bryce a terminé avec 11 unités au compteur. Par ici les highlights.

Kiyan Anthony, Bryce James et Jacob Wilkins sont tous considérés par ESPN comme des prospects quatre étoiles (sur cinq) dans la classe 2025.