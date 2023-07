Kyrie Irving a le meilleur handle de l’histoire. Ce n’est pas forcément notre avis, mais c’est celui d’un des meilleurs basketteurs de tous les temps, accessoirement son gars sûr : LeBron James. À bon entendeur…

Ah le mois de juillet ! La période où l’actu NBA vient souvent à manquer, et où tout le monde prend un malin plaisir à relancer des débats parfois interminables. Entre “start-bench-cut“, classements all-time et “one of them has to go“, les occasions ne manquent pas pour discuter et argumenter pendant des heures sur les réseaux. Et aujourd’hui, c’est tonton LeBron qui relance un débat auquel la plupart des fans de NBA ont déjà participé au moins une fois dans leur vie : celui du meilleur dribbleur de l’histoire.

Dans une story Instagram, le King a en effet affirmé que Kyrie avait le meilleur handle de tous les temps. Et il est plutôt bien placé pour parler, puisqu’il était aux premières loges pour l’observer pendant les trois saisons que les deux hommes ont passées ensemble à Cleveland entre 2014 et 2017. Ils sont d’ailleurs très potes depuis cette époque, ce qui peut expliquer cet hot take de la part du King, qui n’est pas forcément très objectif sur ce coup.

LeBron James thinks that Kyrie Irving is the best player with the basketball in his hands EVER 👀

Agree or disagree? 🤔 pic.twitter.com/7Aq1tg21Cl

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 16, 2023

Dans le classement all-time des meilleurs handles, Kyrie est très haut, c’est indiscutable. Mais grimpe-t-il vraiment sur la première marche du podium ? Rien n’est moins sûr, parce qu’Uncle Drew a un concurrent très sérieux en la personne d’Allen Iverson. Dribbleur de génie, AI a lui aussi une belle collection de highlights et d’actions mythiques réalisées grâce à son handle de magicien.

Un peu d’Allen Iverson dans votre TL, c’est bon pour le moral et pour les chevilles. pic.twitter.com/BKVU2PE5fa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2020