Avant d’être coach NBA, Tyronn Lue était joueur. Un joueur à la carrière de role player, qui s’est notamment fait une place dans la Grande Ligue grâce à sa ténacité défensive. Mais son moment le plus marquant reste une action où il était dans le costume de la… victime. Retour en 2001, quand Ty Lue a croisé la route d’un certain Allen Iverson.

3 juin 2001.

Ce jour-là, les Philadelphia Sixers d’Allen Iverson accueillent les Milwaukee Bucks dans un Game 7 bouillant, avec une place en Finales NBA face aux Lakers comme enjeu. À l’autre bout du pays, du côté de Los Angeles, Tyronn Lue espère secrètement que Philly l’emporte. Et pour cause, le petit meneur des Purple & Gold sait que son rôle dans l’ultime série de la saison va dépendre du vainqueur de cette rencontre. Si Milwaukee gagne, il va continuer à squatter la touche, lui qui s’est transformé en chauffeur de banc durant les trois premiers tours de Playoffs, facilement remportés par les Lakers. Par contre, si les Sixers valident leur ticket, le légendaire coach Phil Jackson fera appel à lui pour défendre spécifiquement sur Iverson. Même taille, même coupe de cheveux, même ténacité, Ty Lue semble en effet avoir le profil parfait pour suivre The Answer comme son ombre.

Dans ce Game 7 à Philadelphie, les Sixers finissent par l’emporter 108-91 derrière les 44 points, 6 rebonds et 7 passes du MVP 2001. C’est officiel, Philly va affronter le rouleau compresseur de Los Angeles, vainqueur de 11 matchs sur 11 en Playoffs derrière l’inarrêtable duo Shaquille O’Neal – Kobe Bryant ainsi qu’un collectif qui tourne à plein régime.

Comme prévu, Tyronn Lue reçoit sa mission : pourrir la vie d’Allen Iverson le plus possible.

#TBT 2001 NBA Finals. The last time Tyronn Lue won a title 👀 pic.twitter.com/KZ6NbfgQJX — NBA Lowdown (@NBALowdown) June 2, 2016

Quand les Finales NBA 2001 débutent, absolument personne en dehors des frontières de Philadelphie ne croit en une victoire des Sixers. Oui, Allen Iverson est génial. Oui, l’équipe coachée par Larry Brown est remplie de soldats prêts à tout donner pour leur leader. Oui, Philly possède l’une des cinq meilleures défenses de la Ligue sous l’impulsion du Défenseur de l’Année Dikembe Mutombo. Mais en face, il y a Shaq en plein prime, il y a Kobe qui joue le meilleur basket de sa jeune carrière, et il y a le Zen Master avec sept bagues de champion NBA aux doigts.

La vraie question qui entoure le début de la série, c’est plus de savoir si les Sixers arriveront à prendre un match ou si les Lakers deviendront la première équipe de l’histoire à terminer une campagne de Playoffs avec un bilan parfait de 15-0. Sauf que très vite, Allen Iverson va montrer à tout le monde qu’il n’est pas là pour se laisser marcher dessus, peu importe qui il y a en face.

En face, il y a notamment Tyronn Lue.

Même s’il démarre sur le banc des remplaçants derrière Derek Fisher, et qu’il prend du temps à entrer en jeu, Lue reçoit sa chance à partir du troisième quart-temps du Game 1. Iverson a fait la totale aux Lakers avec 30 points en 23 minutes lors de la première période, alors Phil Jackson décide de jouer la carte Tyronn pour tenter d’éteindre un minimum l’incendie. Lue joue la moitié du troisième quart et carrément l’intégralité du quatrième, portant son total à quasiment 18 minutes. Jusqu’ici, le petit meneur n’avait dépassé les dix minutes de jeu qu’à une seule reprise lors de la campagne de Playoffs des Lakers : c’était dans une victoire de 39 points face aux Spurs avec un garbage prolongé.

Si Tyronn Lue reste aussi longtemps sur le terrain, c’est parce qu’il fait un gros boulot sur Allen Iverson. Ce dernier ne marque que 3 points à 1/5 au tir dans le quatrième quart-temps (ça fait deux points de moins que… Ty Lue), ce qui aide les Lakers à combler leur retard pour arracher la prolongation. On pense alors que le match va basculer du côté de l’équipe de Los Angeles, plus puissante et plus talentueuse. Mais c’est sans compter sur le cœur énorme d’AI.

Allen Iverson stuns the world and leads the Sixers to victory in Game 1 of the 2001 Finals 48 Points

6 Assists

5 Rebounds

5 Steals 43 FG%

3/8 3PM

9/9 FTM

52 Minutespic.twitter.com/0rj4VnzpKY — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2020

Durant l’overtime, alors que les Lakers ont pris cinq points d’avance sur leur adversaire, Iverson inscrit sept points consécutifs pour remettre les Sixers en tête. D’abord deux lancers-francs, puis un 3-points en transition, et enfin un panier qui restera à jamais comme l’une des actions les plus iconiques de l’histoire de la NBA.

Le score indique 101-99 pour Philadelphie, avec une cinquantaine de secondes à jouer. Le MVP 2001 a la gonfle dans les mains, et Tyronn Lue face à lui. Le one-on-one se déroule juste devant le banc des Lakers, dans le corner droit du terrain. Lue fait de son mieux pour gêner Iverson sur cette isolation et les remplaçants des Lakers font tout pour essayer de le déstabiliser. En réponse, The Answer pose un dribble comme s’il faisait mine d’attaquer le panier. Au lieu de ça, il s’arrête en faisant passer le ballon entre ses jambes. La différence est faite sur Lue et l’écart permet à AI de dégainer à mi-distance.

“Iverson, bothered by Lue, Iverson, YES !”

Bang, ficelle.

Le Staples Center est K.O. debout, pendant que Tyronn Lue est au sol après avoir trébuché sur le pied d’Allen Iverson. Le shoot est juste énorme. Mais le plus fou dans tout ça, c’est que le moment le plus iconique de cette séquence n’est pas le tir en lui-même, mais ce qui vient juste après : le MVP ponctue son exploit en enjambant sa victime, sans montrer la moindre pitié.

L’image fait le tour du monde. S’il y a bien une action qui symbolise le personnage Allen Iverson, c’est celle-là. S’il y a bien une action qui résume la formidable année 2001 de The Answer, c’est celle-ci. Et Tyronn Lue en fait partie. Même s’il est du mauvais côté du highlight.

Ça s’est passé un 6 juin, sans doute le plus grand moment de la carrière d’Allen Iverson. Coucou Tyronn Luepic.twitter.com/5So8VkF9Qf — Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) June 6, 2019

Depuis ce 6 juin 2001, jour du crime, Tyronn Lue a subi son lot de moqueries, à l’image d’un Fred Weis qui s’est fait escalader par Vince Carter aux Jeux Olympiques de Sidney, et au grand dam… d’Iverson qui a toujours respecté son adversaire des Finales 2001. Cette image est aussi devenue un célèbre meme sur Twitter en tant que symbole de supériorité. D’autres joueurs NBA ont également imité Iverson depuis, comme Nic Claxton sur Joel Embiid lors des Playoffs 2023, ce dernier répondant par un coup de pied tout près des parties intimes du pivot des Nets. Preuve supplémentaire de l’humiliation que cela peut représenter.

Pour en revenir à Ty Lue, il s’en est rapidement remis, lui qui fait “quoi qu’il arrive partie de l’histoire” si l’on reprend ses mots. Il s’en est remis, déjà parce qu’il a aidé les Lakers à remporter le titre NBA en 2001 en faisant un bon boulot sur Iverson tout au long de la série. Ensuite parce que cette dernière a permis à Lue de montrer au grand jour ses qualités défensives pour se faire une place durable en NBA.

Avant les Playoffs cette année-là, Tyronn n’était pas sûr de faire partie de l’effectif des Lakers et se demandait même s’il avait encore un avenir en NBA, lui qui était en fin de contrat avec la franchise de Los Angeles. Après les Finales, il a décroché un nouveau contrat avec les Washington Wizards, pour évoluer dans la Grande Ligue jusqu’à la fin des années 2000.

“Le fait de jouer Allen Iverson en Finales NBA a sauvé ma carrière. Sans Iverson, je n’existerais probablement pas.”

Vu comme ça…

Source texte : Sports Illustrated