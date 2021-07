Les Bucks de retour en Finales NBA : ça commence à remonter, mais Milwaukee connaît déjà le chemin du titre

Entre gloire, victoires, couronnement assez rapide et régularité puis période creuse, échecs et déceptions, l’histoire des Bucks en Playoffs est assez complexe. Avant le début de ces Finales NBA 2021 totalement inédites, doit-on considérer la franchise du Wisconsin comme une franchise davantage glorieuse ou décevante…? Une chose est sûre, Milwaukee est une franchise remplie d’histoire.

Comment revenir sur l’histoire des Bucks en Playoffs sans parler de Kareem Abdul-Jabbar ? C’est bien simple, une saison seulement après la création de le franchise, Milwaukee drafte un des meilleurs joueurs de l’histoire de ce sport au nez et à la barbe… des Suns. Et ça, ça aide FORCÉMENT à gagner des matchs, puisque les Daims vont se mettre à rouler sur la NBA, enchainant une finale de Conférence en 1970 avec un titre en 1971, dès leur troisième saison en NBA. Alors dans la Conférence Ouest, les Bucks butent plusieurs fois sur les Lakers, suite au sacre de 1971. Après le départ de KAJ vers les Pourpre et Or, Milwaukee cherche à rester compétitif. Il faut dire que depuis sa création, elle a la gagne dans l’ADN… Une petite période creuse passe, puis les Bucks de Sidney Moncrief, de retour à l’Est, enchainent six titres de Division consécutifs. Dans les années 80, Milwaukee est une place forte de la Conférence Est… mais n’est pas assez costaud pour aller au bout. La décennie 90 est catastrophique pour les Bucks, qui doivent attendre le début des années 2000 et l’émergence du trio Sam Cassell – Glenn Robinson – Ray Allen pour briller, et passer tout près d’un retour en Finales, en 2001. Milwaukee devra se contenter de cette petite étincelle jusqu’à l’émergence de Giannis Antetokounmpo et l’arrivée de Mike Budenholzer, puisque les quelques qualifications en Playoffs des Daims entre 2002 et 2018 ne sont qu’anecdotiques… Depuis, les hommes de Bud nous ont habitué à rouler sur l’Est, mais à décevoir en phases finales où ils n’atteignent pas les Finales, jusqu’à cette année.

La dernière apparition en Finales NBA des Milwaukee Bucks remonte donc à 1974. Une éternité pour une franchise qui a été sacrée très tôt… Avec KAJ et un Oscar Robertson vieillissant mais toujours présent, les Bucks veulent absolument ce deuxième titre. Coachés par Larry Costello, ils affrontent les Celtics de John Havlicek, Dave Cowens et Paul Silas, père de Stephen Silas, actuel coach des Rockets. A la recherche de leur douzième titre, les Celtes vont récupérer l’avantage du terrain, dès le Game 1. La série est très disputée, et les deux franchises parées de vert se rendent coup pour coup, match après match. Kareem Abdul-Jabbar tourne à 32,6 points et 12,1 rebonds sur ces Finales. Mais malgré une victoire héroïque en double prolongation au Garden de Boston lors du Game 6 face à des Celtics qui pouvaient être sacrés à domicile, Milwaukee cédera finalement lors du Game 7 à la maison, au bout du rouleau. Dans une série qu’ils n’auront finalement jamais menée, les Bucks s’inclinent, malgré une performance complétement goatesque de son pivot.

Les Milwaukee Bucks connaitront-t-il un happy ending comme en 1971 ou une terrible déception comme en 1974 ? Le numéro 34 saura-t-il hisser son équipe jusqu’au trophée, comme l’a fait un certain numéro 33 avant lui ? Les Bucks de Giannis ont rendez-vous avec l’histoire à partir de ce mardi, et pourraient bien écrire une nouvelle page dorée de la franchise cette année…