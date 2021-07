Les Enquêtes de TrashTalk : et si Ray Allen loupe son tir face aux Spurs en 2013 ?

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

L’Enquête TrashTalk du jour nous emmène en 2013, lors de Finales NBA qui ont nécessité sept matchs pour trouver leur vainqueur. Le Heat, champion en titre, affrontait les Spurs de Tim Duncan, Gregg Popovich, Tony Parker et Manu Ginobili. Et un tir a changé le cours de ces Finales, un trois points de Ray Allen en toute fin de Game 6… Un paquet de destins ont été modifiés en un dixième de secondes. Si Chris Bosh n’est pas au rebond ou que le sniper fait gamelle, LeBron James retourne t-il à Cleveland en 2014 ? Tim Duncan termine t-il sa carrière invaincu en Finales NBA ? Sans cet horrible souvenir et toute la motivation qui en découle, les Spurs peuvent-ils aller jusqu’au titre en 2014 ? Les souvenirs sont encore vifs chez certains et la plaie risque de se rouvrir un peu mais c’est aussi ça toute la beauté de l’exercice du jour. Préparez votre encas et sortez les glaçons du congel. Allez, on envoie l’enquête !