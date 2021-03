Et si Kawhi Leonard loupe son shoot face aux Sixers ? Les enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Vous vous en souvenez tous. Quelques jours après un premier game winner exceptionnel de Damian Lillard pour boucler sa série du premier tour face au Thunder, Kawhi Leonard surenchérissait avec un tir déjà légendaire, à la dernière seconde d’un… Game 7 de… demi-finale de Conférence. Le cliché est très vite viral, la photo semble indiquer une pause-caca mais ceux qui ont vu cette dinguerie en direct le savent : cette seconde a duré une éternité. Terrible pour des Sixers en larmes, fabuleux pour des Raptors que plus personne n’arrêtera, et ce ballon qui rentre tant bien que mal dans le panier… mais quid de la suite s’il était ressorti ? Pas de chagrin pour Joel Embiid ? Les Sixers face aux Warriors en Finale NBA ? Et Kawhi, dans la hiérarchie actuelle, il en serait où sans sa bague de 2019 ? Allez, on se penche sur un nouvel « et si », un très récent pour que cette fois-ci tout le monde visualise et conceptualise bien ce dont on parle.

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.