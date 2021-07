Un fan avait prédit une finale Bucks – Suns… en 2016 : rien de bien fou hein, Brandon Jennings aussi avait prédit un « Bucks in 6 » en 2012

Chaque année de petites histoires ressortent sur la Toile, entre les tweets de spécialistes qui ressortent, poke Kurt Helin en 2019, et ceux d’illustres inconnus sortis de nulle part. Le dernier en date ? Un gazouillis d’un certain Jarrett Plahmer en 2016, qui prédisait tout simplement un Game 7 lors des Finales 2021, un Game 7 entre les… Bucks et les Suns. Incroyable mais vrai, on s’en fout un peu mais c’est quand même incroyable.

L’histoire ne dit pas si l’ami Jarrett avait fait le même tweet avec toutes les confrontations possibles en NBA, avant de les supprimer un par un à chaque élimination. On connait le côté sombre de Twitter et sa recherche perpétuelle de buzz, vous êtes quand même en train de lire un mec qui a un jour promis la lune pour arriver à 20K abonnés, avant d’annoncer à ses followers… qu’il avait coupé sa haie. Sombre on vous dit. Ce Jarrett ? On sait juste qu’il a une photo de profil faisant la part belle aux chemises à carreaux, qu’il ne tweete pas souvent et que, quand il le fait, ses tweets sont donc des tweets futuristes.

Rien de bien exceptionnel néanmoins, car si l’ami Jarrett fait le buzz depuis hier grâce à son coup de bol, d’autres avaient vu la lumière avant lui, notamment Brandon Jennings, qui avait prédit un hallucinant Bucks in 6 en… 2012 même si les vrais ont évidemment la ref, alors que du côté de votre serviteur on était même allé plus loin car c’est carrément le MVP des prochaines Finales qui était annoncé il y a plus de quatre ans :

Comme quoi le petit jeu des pronostics et prévisions en tous genres n’est qu’une question d’expertise… ou de hasard… ou les deux. Notez d’ailleurs que nos inspecteurs les plus solides sont sur le coup pour retrouver ce fameux fan de carreaux, notamment dans le but de gagner la TTFL des Playoffs en calant Mikal Bridges, Bryn Forbes, Jae Crowder et Pat Connaughton le bon soir. Et si vous voulez VRAIMENT des infos, vous savez en tout cas à quelle porte toquer.